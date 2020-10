María Fernanda aparece sin vida en Morelia; sospechan del novio

MORELIA.- María Fernanda, estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Lasalle, fue encontrada muerta debajo de un puente de Morelia.

Fueron los familiares de María Fernanda quienes informaron de su muerte, en publicaciones en las que detallaron que la joven salió el domingo pasado y no volvió a casa. El lunes, el personal de la Fiscalía de Michoacán avisó del hallazgo de su cadáver a la familia.

La universidad se sumó a las condolencias y pidió justicia por el caso.

Cuando encontraron a María Fernanda

El cuerpo estaba prácticamente destrozado, varios autos le pasaron encima y los oficiales de tránsito tuvieron que acordar la escena en lo que arribaba la Fiscalía General del Estado (FGE).

La madre de la joven dio una entrevista para un medio de comunicación local y pidió que no se descarte ninguna línea de investigación en la muerte de su hija, pues señaló que antes de aparecer sin vida había discutido con su novio.

La mujer relató que su hija salió con su exnovio durante la madruga del lunes, sin que su familia se diera cuenta, y él llevó a la joven al puente de la salida a Salamanca, en donde discutieron.

La respuesta del joven

Según la madre, el joven dice que María Fernanda salió del coche y corrió.

“Él me fue a hablar para irla a buscar, ya cuando yo llegué al puente los policías no nos dejaron acercarnos ni nada. Ya ahorita identifiqué al cuerpo y sí es mi hija desafortunadamente”, dijo la madre.

“Él me dijo que fuéramos a buscarla, me llamó a las 7 de la mañana y me dijo que fuéramos a buscarla, porque había tenido una discusión con ella y ella había salido corriendo. Y me llevo ahí al puente en donde fue que él la llevo”, añadió.

“Lo que quiero es que se investigue bien para saber qué fue lo que pasó y si se tienen que ver los videos pues que se vean. Eso es todo lo que quiero que sepan”, finalizó sus declaraciones para La Letra Roja.