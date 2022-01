Mariana Rodríguez y Samuel García se "adoptaron" a un bebé por un fin de semana.

MONTERREY.— Mariana Rodríguez y su esposo Samuel García, gobernador de Nuevo León, se "convirtieron en papás" de un bebé del DIF Capullos por un fin de semana. A través de redes sociales Mariana y Samuel dieron a conocer que "adoptaron" al niño de nombre Emilio para pasar un fin de semana con ellos.

"Estoy a punto de terminar aquí el día en Capullos y muy emocionada porque Emilio se va a venir a mi casa este fin de semana" indicó a sus seguidores la titular del AMAR Nuevo León

¿Cómo es que Mariana Rodríguez y Samuel García "adoptaron" a un bebé por un fin de semana?

A través de sus historias de Instagram, Mariana Rodríguez explicó que ella y Samuel García "adoptaron" al bebé, que se encuentra en el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) tras pedir un permiso de convivencia familiar, que se da cuando ya hay un vínculo entre el niño y la familia.

"Todavía no puede ser acogimiento porque no estoy certificada, así que Samuel, ahí vamos", explicó en la esposa del Gobernador de Nuevo León, quien también aseguró que no pudieron dormir, ya que el bebé los despertó a la una y media de la madrugada.

Te puede interesar: "Hey Nacho": Mariana Rodríguez recibe golpe de niño mientras jugaban

Mariana Rodríguez y Samuel García presumen su faceta de "papás" por un fin de semana

Tras su breve explicación de como ella y Samuel García se convirtieron en "papás" por un fin de semana, Mariana compartió una foto en la que mostró a Emilio calzando unos tenis "fosfo", el color naranja del partido Movimiento Ciudadano, y vistiendo una playera de Los Tigres.

En un vídeo se apreció que al llegar Mariana Rodríguez a casa con el bebé, Samuel García expresó: "¿Quién llegó… qué onda bomboro, está explorando?".

La también influencer comentó que el bebé que pasará el fin de semana con ellos padece una discapacidad física: "tiene esquizencefalia de labio abierto derecho".

No obstante, Mariana Rodríguez ha publicado historias en su Instagram, en las cuales se muestra brindándole mucha atención al bebé Emilio. Debido a ello sus seguidores le han sugerido adoptarlo para siempre.