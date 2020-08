Mario Delgado finge ser taxista para oír opinión de mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado federal Mario Delgado se hizo pasar por chofer de servicio de taxi por plataforma. La intención, a decir de él mismo, era conocer lo que la gente opinaba sobre la situación del país.

"Hola amigos, soy Mario Delgado, diputado de Morena, vamos a hacer un experimento hoy. Puse unas camaritas en este coche y vamos a hacerla de chofer, a ver qué opina la gente de todo", señaló.

Delgado transportó a tres pasajeros: una señora de tercera edad, un empresario y un joven.

Con cubrebocas, el diputado federal y aspirante a la dirigencia nacional de Morena comenzó el diálogo con sus pasajeros, cuestionando si podía preguntar sobre algunos temas.

La primera pasajera fue doña Josefa, una señora de la tercera edad a la que el diputado le dijo, ella sería la madrina, pues fue su primer viaje. "Ah muy bien, me parece bien, qué bueno que tenga buena mano conmigo", dijo la señora.

Mario Delgado, al volante, le preguntó a doña Josefa si le gusta la política. "No, para nada, porque cada vez que un partido toma las riendas del país, tenemos muchas esperanzas y ya con el tiempo nos decepcionamos", respondió.

Entonces Mario Delgado cuestionó a la señora si recibió ya la pensión que el gobierno federal da a los adultos mayores. "Sí, ya me llegó", afirmó la señora. Delgado expresó que los de la tercera edad son los consentidos del gobierno federal.

También le preguntó sobre la elección al interior de Morena, pero ella detalló que no sabe siquiera quién es el actual dirigente. "¿Y hay candidatos?", cuestionó doña Josefa. "Sí, hay varios, pero hay quienes no quieren que se le pregunte a la gente", expuso Delgado.

Ello llevó a Doña Josefa a mencionar que Morena podría consultar a la gente, pues es lo que hace el gobierno federal, aunque relató que no sabe quién es el dirigente actual.

Al llegar al destino de doña Josefa, Mario Delgado se identificó con la señora. "Con razón sus ojos se me hacían conocidos, mucho tiempo vi su foto en Pino Suárez (estación del metro), cuando hacía yo transborde, veía sus ojos todos los días", exclamó la señora.

El diálogo del legislador con otro pasajero, fue más afín, pues al preguntar el diputado sobre los partidos políticos, el joven respondió que Morena trata de hacer algo distinto.

"Lo que me gusta de Morena es que tratan de agrupar las exigencias de la gente y pulsan para poder obtener cosas positivas para la gente", dijo el joven.

A este pasajero le cuestionó también sobre la elección de Morena. El joven señaló que le gustaría que el partido tuviera una elección en la que toda la sociedad pudiera opinar.

Con el empresario, Mario Delgado le cuestionó cómo ve la economía. "Pues mal, la verdad, bajó mucho y sí la vemos un poco difícil", indicó.

Delgado preguntó si considera que el gobierno ha apoyado y la respuesta que obtuvo es que la autoridad ha sido indiferente. Entonces el diputado federal le reviró que el gobierno federal apoya a la gente de abajo, no a los grandes empresarios.

"Justo ahí es en donde nos da en la torre", obtuvo como respuesta.

Mario Delgado aseguró que el ejercicio que realizó fue interesante, divertido y aleccionador. "Me gustó mucho mi tocayo que hasta morenista; Doña Josefa, encantadora, qué tal cuando le recordé si ya tiene su pensión. El empresario no está muy optimista", puntualizó.