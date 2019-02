Mario Delgado justifica el “Voy a mear” de Paco Taibo II

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- El dicho de “Voy a mear” con el que el escritor Paco Ignacio Taibo II se retiró de una de las actividades organizadas en el lanzamiento en Mocorito de la Estrategia Nacional de Lectura, el pasado domingo, fue defendida en su acepción por el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien a la pregunta de qué opinaba de la frase sacó su teléfono celular y dijo leyendo: “La Real Academia Española dice que mear significa expeler la orina, no le veo nada de raro”.

Y fue el diputado Mario Delgado quien señaló que fue un error de logística de la Coordinación de Morena, “se les hizo bolas ahí al engrudo a quienes organizaron la plenaria, le llamamos para pedirle una disculpa”, razón por la cual Paco Ignacio Taibo II, en su calidad de gerente editorial encargado de despacho de la dirección general del Fondo de Cultura Económica, no asistió a la Cámara de Diputados para participar en la Mesa 6 con el tema “Renovación Cultural”.

“Hoy no viene por un error de logística nuestra“, reiteró Delgado. Y a la pregunta de por qué Taibo no regresó a las actividades de fomento a la lectura en Mocorito el fin de semana pasado, luego de ir al baño, dijo: “No tengo información de en qué contexto se dio… no podría opinar de algo que no conozco”.

Ya no volvió

El escritor Paco Ignacio Taibo junto con Pedro Salmerón, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), estaban en la lista de ponentes de la reunión plenaria de este jueves, que finalmente se canceló y ya no se llevará a cabo pues ya terminaron las reuniones plenarias de Morena.

El pasado domingo durante el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Lectura lanzada en Mocorito por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el escritor Paco Ignacio Taibo II abandonó la presentación que niños y maestros hacían del periódico infantil Alas de Papel con el argumento: “Voy a mear“, pero ya no volvió.

Los niños daban cuenta de lo que para ellos significa la música de viento, que es el tema del número más reciente de ese periódico infantil —único en su tipo— que editan en Sinaloa la periodista Georgina Martínez y el ilustrador y diseñador Ito Contreras.

También esa tarde varios de esos mismo niños de la Banda de música de viento “Calle 12”, de la Escuela Secundaria Eustaquio Buelna, que dirige el maestro Víctor Rubio, habían interpretado algunas piezas invitados por la Secretaría de Cultura federal a través de la Coordinación de Desarrollo Infantil de Alas y Raíces.