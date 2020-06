Mario Ernesto Villanueva Madrid saldrá de la cárcel tras casi 20 años

QUINTANA ROO.- Luego de casi dos décadas tras las rejas, Mario Ernesto Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, saldrá de la cárcel para terminar su condena en casa.

El exmandatario dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales, minutos antes de la medianoche.

Reitera su inocencia

En el texto hace un recuento del tiempo que suma sin pisar su hogar y vuelve a reiterar su inocencia.

"Deseo informarles con profunda alegría que hoy por la noche me llamó el Consejero Jurídico de la Presidencia, el licenciado Julio Scherer, para informarme que el Tribunal que tiene a su cargo mi caso, había emitido un ACUERDO ordenando mi traslado a la casa. Imaginen lo que siento después de 21 años y casi tres meses sin pisar mi hogar, con 19 años de cárcel, cuando soy inocente de lo que me han acusado, lo que está debidamente probado con documentos en el Congreso del Estado. Ahora vamos por el trámite de la libertad, que están gestionando los defensores públicos dirigidos por el licenciado Carlos Gustavo Cruz Miranda, con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Secretaria de Gobernación", expresó.