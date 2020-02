MÉXICO.— En un entrevista para un noticiero, Marcelina, la madre de Gladis Giovana, quien fue detenida por la muerte de Fátima declaró que Mario Alberto intentó quemar en reiteradas ocasiones a Giovana.

Lo peor es que en una ocasión atentó contra la vida de la mujer frente a sus hijos.

De acuerdo con lo que narró por la señora, Mario amenazó a Giovana para que regresara con él. Para que accediera le dijo que atentaría contra sus hijos si se rehusaba a aceptar.

Además declaró que por más de tres años, la relación de Mario y Gladis Giovana fue de manipulación y agresiones contra la mujer.

Venía (Mario Alberto) a buscar a Giovana para que le prestara a uno de los niños para llevarlo a pasear y a fin de cuentas se lo llevaba y ya no se lo regresaba; así es como él se aprovechaba para volver con ella. Le decía que si no regresaba ya no iba a ver a sus hijos o ya no iba a ver al niño al que se llevaba, [que] lo iba a encontrar de una manera muy triste", contó.