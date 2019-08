Martí Batres impugnará proceso ante Morena, pero no en juzgados

El senador Martí Batres presentará ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena una impugnación contra el procedimiento para la elección de la Mesa Directiva del Segundo Año de la LXIV Legislatura federal por presuntas irregularidades, pero descartó judicializar el asunto luego de que Ricardo Monreal lo llamó a presentar una denuncia penal.



En conferencia de prensa el aún presidente del Senado, quien manifestó siempre su deseo de continuar en ese cargo, indicó que el propósito de la impugnación que presentará en breve es que se reponga el proceso debido a que, según él, hubo fraude y no se respetaron los términos de la convocatoria.



Rechazo definir qué tipos de amenazas, chantajes, presiones y “cañonazos” recibieron algunos de los senadores que habrían votaron en esa elección, pues dijo que no tenía la autorización de los propios compañeros para exponerlos y que cada quien escribirá su historia y se sabrán con el tiempo.



Aclaró que no judicializará esta situación luego del exhorto que hizo el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, en el sentido de que si hay pruebas de esas acusaciones tan graves debería de presentar una denuncia penal, pues esas cosas no se pueden pasar por alto.



“No me interesa penalizar el tema y cada quien conoce las historias y cada quien en su momento contará su historia. Eso lo dejo ya al ejercicio de cada uno de los compañeros y compañeras”, dijo.



Reiteró el agradecimiento a las y los senadores que lo favorecieron con su voto para que continuará en la Mesa Directiva.



Batres Guadarrama hizo un llamado a todos para unirse en torno a la agenda legislativa de transformación para el país, que se discutirá y votará en el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre.



Batres Guadarrama afirmó que él ha sido un luchador por la democracia y contra el fraude electoral desde los 14 años.



Recordó que producto de todas esas batallas se reformó la Constitución para considerar el fraude electoral como delito grave, por lo que recomendó ser muy escrupuloso de la legalidad.



“Entonces se tienen que transformar las conductas, se tienen que respetar los procedimientos, se tiene que respetar la imparcialidad, se tiene que actuar de manera legal. Eso no ocurrió desgraciadamente en el proceso que se llevó a cabo el día de ayer”, reiteró.



Aclaró que a él no le interesan los cargos públicos y que no son un fin de sí mismo, y apuntó los espacios de decisión pueden ser muy útiles para impulsar transformaciones y él puede ser el Presidente del Senado o un senador raso y no tiene ningún problema.



“Lo que no puedo aceptar es la injusticia, es el fraude, es la manipulación, de ninguna manera. Lo que no puedo aceptar es un atropello, atropello de las normas, de los principios de Morena y atropello contra mi propia persona.



“Sería indigno de mí mismo aceptar un atropello así, naturalmente que si se comete tengo que denunciarlo y tengo que decirlo”, afirmó.

“Ningún adversario de una fuerza política me ha tratado así, ninguno, como me ha tratado el senador Monreal. Impresionante ¿no? Todos los días mandando columnas para estarme calumniando, ni siquiera dice las cosas de frente.



“No, no, no me merecía esto, no me lo merezco y tengo aprecio por la dignidad de las personas y por mi propia dignidad. Pero no estoy yo presionando para que me den ningún otro cargo, mi planteamiento es muy sencillo, lo que quiero es que haya legalidad, punto”.