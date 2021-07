"Martinazo": parodia del hermano de AMLO, viral en redes sociales (vídeo)

La publicación de un vídeo que hizo el portal Latinus, en el que Martín de Jesús López Obrador recibe dinero en efectivo de David León Romero, exdirector de Protección Civil federal, ya tiene reacciones en las redes sociales.

Además de las decenas de comentarios, la mayoría en contra del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la acción que, según usuarios de Twitter, Instagram y Facebook, "es sospechosa", hay parodias muy ingeniosas del hecho.

Una creativa pantomima de la situación con Martín de Jesús, muy similar en modo y forma a la que protagonizó hace un año otro hermano de López Obrador, Pío, se difundió en un Twitter de Latinus.

Como Grupo Megamedia dio a conocer en sus diversas plataformas, Martín de Jesús López Obrador, hermano menor del Presidente, fue captado en un vídeo recibiendo dinero de las manos de David León Romero.

La situación se repite en procedimiento a la que hace un año otro hermano del jefe del Ejecutivo federal, Pío, fue filmado recibiendo dinero también de León Romero, entonces colaborador del gobierno de Chiapas en la administración del gobernador Manuel Velasco.

Las burlas y caricaturizaciones del nuevo vídeo que circula sobrepasaron el ingenio popular.

Latinus difunde en su cuenta de Twitter un remedo que hace alusión al famoso "Gallinazo", el divertido baile que Mario Bezares realizaba en el programa de televisión que conducía el extinto Paco Stanley a finales de las décadas de los años 80 y principios de los 90.

Y aunque las comparaciones, dice el dicho popular nunca son buenas, los internautas y usuarios de las redes sociales hallaron en el cómico, antiguo vídeo del baile de Mario Bezares un motivo para ilustrar el llamado "Martinazo".

El programa de Latinus que dirige el periodista yucateco Carlos Loret de Mola, donde revela el ya famoso vídeo de Martín López, hecho que supuestamente ocurrió en 2015, cuando Morena surgió como partido político en su primera elección, también sirvió de inspiración para adaptaciones de letras de canciones.

MARTIN DE JESUS LÓPEZ OBRADOR



Él me mintió🎶

Él me dijo que robaba y era verdad

Él me mintió🎶

No me amaba, nunca me amó

Él dejó que lo adorara🎶



Él me mintió, él me mintió🎶

Era un robo y nada más🎶

Era sólo un robo cruel de su ambición 🎶

Él me mintió🎶 pic.twitter.com/YrD9vUpXwk