Maru Campos, candidata del PAN, vinculada a proceso por corrupción

CHIHUAHUA.- María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos y candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura por Chihuhua, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho al concluir una audiencia que duró más de 42 horas.

Al final de la audiencia, el juez de Control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez aseguró que la mayoría de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de los imputados no fueron refutadas por la defensa de los involucrados, por lo que el valor probatorio de las mismas acreditan la comisión del delito.

Yo no me rindo, no me doblego y voy para adelante con cada uno de los chihuahuenses. ¡Seguimos más fuertes que nunca! pic.twitter.com/2x2mmvgIyl