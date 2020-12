Más aporte de la informalidad

Riqueza generada por el sector pasa de 22.6% a 23.0%

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La participación de la economía informal en la generación de riqueza, es decir del Producto Interno Bruto (PIB), repuntó durante el año pasado al pasar de 22.6% en 2018 a 23.0% en 2019, el nivel más alto desde 2014, mientras que el restante 77.0% fue generado por el sector formal.

Datos del Inegi señala que del citado 23.0% de la economía informal en 2019, la mitad corresponde al llamado sector informal, compuesto por aquellos negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes o servicios. Mientras que la mitad restante corresponde a otras modalidades de la informalidad, es decir, todo trabajo que aún y cuando labora para unidades económicas distintas a las de los micronegocios no registrados, no cuenta con el amparo del marco legal e institucional (seguridad social y prestaciones sociales).

En cuanto a la ocupación laboral, 43.5% se emplea en el sector formal y 56.5% en el informal. Este último grupo se conforma por los ocupados en el sector informal (27.7%) y por los ocupados en otras modalidades de la informalidad (28.8%).

Por cada 100 pesos generados de PIB nacional, 77 pesos lo generan el 43.5% de ocupados formalmente, mientras que 23 pesos los generan el 56.5% de ocupados en la informalidad.

La serie anual de la Medición de la Economía Informal de 2014 a 2018 incorpora información de la Cuenta de Bienes y Servicios 2018 revisada y de la Cuenta por Sectores Institucionales 2018 revisada, del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Estas a su vez, incorporan datos actualizados del cambio de año base 2013 de las Encuestas Económicas.