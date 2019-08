Más cadáveres en Q. Roo

Presumen que son de 3 empleados desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO.— Ayer fueron localizados cadáveres en un predio ubicado en el camino que conduce a Isla Blanca, en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de los cadáveres, sin embargo, hay versiones que indican que podrían corresponder a los trabajadores de una funeraria que desaparecieron en la isla el pasado 3 de agosto.

Los tres empleados salieron a bordo de dos motocicletas a disfrutar de su día de descanso luego de acudir a Cancún para trabajar capacitando a otros trabajadores de este mismo ramo, pero ya no volvieron.

Los desaparecidos, Juan Manuel González Verdín, de 44 años; Ari Fernando Chávez Manzano, de 40, y Juan Luis Gómez Robles, de 33 años, laboraban en una funeraria y se encontraban en la ciudad de Cancún tomando una capacitación.

El último contacto que tuvieron con uno de ellos fue el 3 de agosto a las 15:30 horas cuando éste avisó a su familia por celular que estaban a punto de entrar a nadar.

Entre las 17:05 y las 17:25 horas de ese mismo día, sus familiares perdieron contacto telefónico con ellos.

La casa era pagada por “Riviera Memorial”, la compañía con sede en Tepic, Nayarit, que abrió una sucursal en Cancún, hace dos años y los seleccionó junto con otros dos hombres adultos, por su responsabilidad, profesionalismo y experiencia, para venir a trabajar.

Los cinco venían por tres meses para capacitar al personal de la sucursal, llevaban dos meses y medio y su vida era tranquila, sin problemas ni líos.

Uno de los cinco, Enrique, regresó a Guadalajara por problemas de salud, así que del grupo original se quedaron sólo cuatro.

Tres de ellos fueron aquel sábado a la playa, rentaron una palapa ahí, nadaron y, desde entonces, no se sabe más de su paradero.

Alerta

El cuarto compañero notificó que sus colegas no llegaron a dormir.

La empresa quiso denunciar su desaparición a la Fiscalía General de Quintana Roo, pero la institución no aceptó y solicitó que el reporte fuera presentado por familiares directos, lo que trajo de vuelta a, Enrique, hermano de uno de los desaparecidos, quien junto con Juan Manuel R. Alberto, también familiares del otro par, encabezan su búsqueda.

“Desde que no llegaron a su casa, presentimos que algo estaba mal, porque ellos no son de no avisar, son personas de trabajo y responsables”, indicó Enrique.

La Fiscalía comenzó la búsqueda desde el miércoles7 de agosto.— La Silla Rota y El Universal