Más consumo al menudeo

La crisis sanitaria lleva las ventas a un alza del 10%

CIUDAD DE MÉXICO.— El aislamiento social ha impulsado el consumo local de miles de personas, con lo que las ventas en tienditas crecieron en las primeras dos semanas del mes 10% en estos comercios, de acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

“Al pequeño comercio le ha ido bien, a la tiendita, la tienda de barrio, con el tema de ‘quédate en casa’, la idea es que no te desplaces, que hagas movimientos cortos, la máxima proximidad ha sido a la tienda local”, señaló el líder del gremio.

En su última encuesta a los abarroteros de octubre de 2019, la Anpec registró que el 86% de los 1.2 millones de comercios de este tipo no había visto aumento en las ventas, por lo que este incremento representa un giro a ese estado.

El gobierno federal llamó a la ciudadanía a que en la medida de lo posible evitara salir de su casa, con un mayor énfasis a partir del 25 de marzo. Además, algunas tiendas de autoservicio han limitado el acceso a familias, por lo que solo puede entrar una persona.

En cuanto a los productos más consumidos en las tienditas, Rivera destacó que se trata sobre todo de alimentos y artículos de primera necesidad, mientras que aquellos que resultan suntuarios se han quedado fuera de la canasta de compra.

“La gente está reorientando su consumo a lo esencial, a los frescos, los alimentos sustantivos; hay un abanico de productos que la gente optaba por comprar y hoy ya no, cosas que no van a comer ya no compran, eso no es malo, es correcto, estás atendiendo tu necesidad cotidiana en el encierro”, afirmó el representante.

Proveedores

La Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM), que agrupa a los proveedores de los pequeños comercios, resaltó que en marzo, el sector registró un incremento de 18.6% en ventas, donde los productos comestibles se elevaron 22.3%, seguidos de papel higiénico con 17% y limpieza y cuidado del hogar con 16%.

En un comunicado, Iñaki Landáburu, presidente de la ANAM, llamó a los comerciantes a no perder de vista que esta situación de emergencia se mantiene, por lo que les pidió planear adecuadamente e innovar para reducir sus gastos y facilitar la entrega a domicilio.

“Para el tercer mes del año, comparado con marzo 2019, hay crecimientos increíbles como son: PINSA, que elabora atún, crece al 47.9%; ALEN con productos de limpieza 46.6%; Grupo Innovador con marcas propias 44.7%; ADM (Neovia), alimento para mascotas, 44.2; Alpura con lácteos 38.4%; Sigma embutidos 35.1%; DUMSA marcas propias 31.7%; ESSITY papel 31.4%; y Maruchan sopas instantáneas 30.8%; y sólo Jumex tiene un decrecimiento de 0.1%”, recalcó el líder de los proveedores.— Forbes

Señalamiento

Profeco pone la lupa a Aurrerá y Walmart por incrementos durante la crisis sanitaria.

Procedimientos

La Profeco informó que abrió 23 procedimientos administrativos contra supermercados y tiendas de autoservicio por incurrir en alzas injustificadas de los precios de productos de la canasta básica, además de enviar apercibimientos a g productores y distribuidores.

Los más afectados

“Bodega Aurrerá y Walmart concentraron la mayor parte de los procedimientos, con 13 y ocho, respectivamente, en Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas”, explicó la Profeco en un comunicado de prensa.