Más de 300 bomberos “fueron engañados” con plazas, dice Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- La jefa de gobierno acusó que 330 personas que trabajan para el Heroico Cuerpo de Bomberos “fueron engañadas”, pues mientras este grupo reclama que no han recibido remuneraciones desde octubre pasado, Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que nunca se crearon las plazas respectivas y por ende no se tienen recursos presupuestados para este personal.

A través de redes sociales, bomberos capitalinos encabezados por el secretario general del Sindicato del Cuerpo de Bomberos, Ismael Figueroa, convocaron a un plantón este lunes en el Zócalo para demandar el pago de los 330 trabajadores de nuevo ingreso a la corporación.

Sheinbaum Pardo señaló que la administración pasada del ex jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, ordenó a la Contraloría General indagar el caso y concluyó que no existe en los expedientes la creación de las 330 plazas de bomberos y técnicos operativos, que no hay presupuesto para sus salarios y que el ex director de Bomberos, Jorge Cortés, si bien había comprometido la creación de los puestos, no tenía atribuciones para ello.

“Venta de plazas”

“Desafortunadamente los engañaron, fue un engaño muy grande a las personas. Se lo he dicho a otras personas que vienen a las audiencias públicas, que les ofrecieron una plaza y no existe”, aseguró la ex jefa delegacional en Tlalpan.

Acompañada del director general del Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, dijo que tampoco se llevó una convocatoria ni una revisión de los mejores perfiles para estos cargos.

Incluso el 9 de octubre José Ramón Amieva canceló cualquier contratación para el Cuerpo de Bomberos, tras escándalos de “venta de plazas” desde el sindicato de Bomberos.

Cuestionada respecto a si no hacen falta bomberos en la ciudad, Sheinbaum Pardo reconoció que sí, pero su administración primero está realizando un diagnóstico para conocer todas las necesidades de la corporación.