Más legisladores con Covid-19: Senadora de MC y diputado del PRI

CIUDAD DE MÉXICO.- El Covid-19 sigue extendiéndose entre los legisladores, pues hoy se reportó que dieron positivo al coronavirus una senadora de MC y un diputado del PRI.

El anuncio ocurre un día después del fallecimiento de Joel Molina Ramírez, senador de Morena, por Covid-19.

En Twitter, Verónica Delgadillo, senadora de Movimiento Ciudadano, confirmó que dio positivo a Covid-19 y que cumplirá su cuarentena desde casa.

La legisladora, de Jalisco, pidió a quienes convivieron con ella en estos días que se realicen una prueba para descartar posibles contagios.

"Les informo que he dado positiva a Covid-19. Estaré trabajando desde casa, cumpliendo con la cuarentena que recomiendan las y los médicos. Les pido a las personas que convivieron conmigo en estos días que se realicen una prueba para descartar un posible contagio", escribió.

Participó en sesión con Molina Ramírez

"A todas y todos los que hacemos comunidad aquí les pido que no bajemos la guardia, que sigamos con las medidas básicas sanitarias, comenzando con el uso de cubrebocas en espacios públicos. Juntas y juntos saldremos de esta", añadió.

Cabe señalar que al igual que Molina Ramírez, Verónica Delgadillo participó en la larga sesión de 12 horas realizada el 20 de octubre en el antiguo Senado de Xicoténcatl, donde se votó la desaparición de 109 fideicomisos.

Contagiado de Covid diputado priista

Por su parte, el diputado Ismael Hernández Deras, del PRI, también en Twitter señaló que presentó síntomas, se realizó una prueba y el diagnóstico dio positivo.

Aseguró que continuará trabajando de manera virtual.

"Ante la presencia de malestares físicos, me realicé una prueba de #COVID19, he sido informado que el resultado es positivo. Me mantendré aislado los próximos días, y continuaré trabajando virtualmente, cumpliendo con mis responsabilidades en @Mx_Diputados y @CNC_CEN", apuntó.