''Mataron a mi alumna'', maestro de Alexis encara a policías por disparar

A través de redes sociales, Julián Ramírez transmitió el momento en que encaró a los policías que dispararon al aire para reprimir la manifestación que se llevó al cabo la tarde del lunes para pedir justicia por Alexis, la joven hallada sin vida en el Fraccionamiento Vista Real, de la Súpermanzana 252.

El maestro del Colegio Kukulcán Cancún, en el que la joven Bianca –mejor conocida por sus amigos como Alexis- estudiaba, previamente ya había sido golpeado por los policías que llevaban pasamontañas y con gestos parecían hacer burla de sus comentarios.

Ramírez al parecer se encontraba en la manifestación acompañado de sus estudiantes, compañeros de Alexis, quienes también fueron agredidos por los elementos judiciales.

El joven profesor, que transmitió varios "en vivos" de la manifestación feminista, también recurrió a las redes sociales para denunciar que los policías le habían robado su teléfono celular, que también le sirve como herramienta de trabajo.

“Ayuntamiento de Benito Juárez sus policías y personal de municipio se robó mi celular y después me rompieron la cabeza. Con ese numero administro Colegio Kukulcán Cancún, es mi numero para 300 padres de familia, me pueden decir dónde puedo ir a recogerlo, pensaba manifestarme pero temo que me disparen a mi o algún ciudadano si deseo exigir mis derechos. Aquí se ve al flamante servidor público con mi teléfono”, escribió en Facebook con un vídeo que acompaña su denuncia.