Mayor impulso a la seguridad

Moreno Cárdenas inaugura edificio de la vicefiscalía

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.— Tras ratificar su compromiso de mantener el trabajo en equipo para que Campeche siga siendo ejemplo nacional en materia de seguridad y cuente con moderna infraestructura para actuar con mayor eficacia en el combate a la delincuencia, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas inauguró el edificio de la vicefiscalía general para la atención de delitos de alto impacto, que tuvo una inversión de 14 millones de pesos.

De acuerdo con un comunicado, antes de cortar el listón inaugural de las nuevas instalaciones de más de 522 metros cuadrados de construcción, localizadas en la avenida Héroe de Nacozari, aledañas a las salas de juicios orales, Moreno Cárdenas significó que a pesar de los recortes presupuestales su gobierno ha fortalecido la gestión de recursos, pensando siempre en dar lo mejor a las familias campechanas.

“Esta infraestructura no es una inversión menor, se hacen esfuerzos importantes dado que hay recortes presupuestales complicados; pero siempre, como gobernador, jamás me van a escuchar decir que no se puede o que no hay recursos, pues nuestra obligación es gestionar y tocar puertas, porque los políticos no pueden llegar a aprender al gobierno, los políticos tienen que llegar a dar resultados y ejercer bien los recursos”, reiteró.

Asimismo, el gobernador hizo un reconocimiento al trabajo profesional de los cuerpos de seguridad estatales y de las instituciones federales como el Ejército, la Marina y Policía Federal, porque han contribuido a que Campeche se mantenga con la menor incidencia delictiva del país por cada cien mil habitantes, y sea una región de paz y armonía.

Moreno Cárdenas, quien estuvo acompañado del secretario general de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González, dio a conocer que en breve iniciarán los trabajos correspondientes a la tercera y última etapa de las instalaciones de la vicefiscalía, que consisten en obras externas complementarias como pavimentación y áreas verdes.

El mandatario también recalcó que Campeche ocupa el primer lugar en materia de transparencia en la aplicación y ejercicio de los recursos federales, conforme a reportes de la Secretaría de la Función Pública federal.

Previamente, el fiscal general del estado, Juan Manuel Herrera Campos, detalló que la construcción de las dos primeras etapas del edificio de la vicefiscalía tuvo una inversión de 14 millones de pesos, compartida entre el gobierno estatal y federal, y cuenta con áreas especializadas para peritos, policías y psicólogos; así como un área de entrevistas, cuarto aislado, de telecomunicaciones y de analistas, donde se dará atención a delitos de homicidios, feminicidios, secuestros, violaciones y trata de personas.

Luego del corte del listón inaugural, el gobernador acompañado de los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, Ramón Méndez Lanz y Miguel Ángel Chuc López, respectivamente, y del secretario de Seguridad Pública Jorge Argáez Uribe, recorrió las instalaciones del nuevo edificio.

Igual estuvieron presentes el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Manuel Lanz Novelo; en representación de la Tercera Región Naval y 33ª Zona Militar, Juan Ramón Hernández Carmona y César Vallejo Nava, respectivamente, y el encargado de la coordinación estatal de la Policía Federal, Rigoberto Hernández Pérez.