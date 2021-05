MCCI: "AMLO busca estrangularnos financieramente"

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el propósito de estrangular financieramente a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para que no puedan seguir operando, afirmó María Amparo Casar, presidenta de MCCI.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, señaló que Mexicanos contra la Corrupción no participa en actividades política ni electoral, toda vez que lo prohíben sus estatutos y los donantes, incluidos los de Estado Unidos. "No somos un grupo político, no participamos en ninguna actividad política ni electoral, no hay ninguna prueba de esto. Lo prohíben los propios estatutos y me lo exige los donantes, incluidos los donantes de Estados Unidos. Los recursos con los que operamos vienen de agencias de desarrollo, internacionales y nacionales.

"Estrangulamiento financiero"

"Una de las vías que usa Andrés Manuel López Obrador para que no tenga contrapesos es el estrangulamiento financiero. Aquí si hay un propósito de estrangularnos financieramente para que no podamos seguir operando", comentó.

Amparo Casar señaló que quieren quitarles el carácter de donatario, pero que no cerrar ni en las próximas semanas ni meses. Añadió que el gobierno está usando indebidamente las facturas de los donantes, haciéndolas pasar como un delito y hoy diciendo que es dinero de los estadounidenses.

Donativos registrados

Agregó que cada donativo que han recibido, lo registran ante las autoridades competente, quienes no pueden transgredir los datos personales.

Recordó que desde el 2020 Claudio X. González ya no está en la organización, ni pertenece al cuerpo directivo.

AMLO cuestiona actuar de Estados Unidos

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente cuestionó por qué Estados Unidos entrega dinero a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, grupo opositor a su gobierno. "Estoy en espera de la respuesta del gobierno de EU y no estoy de acuerdo en que lo estén pensando y estemos en elecciones y sigan recibiendo dinero quienes están llevando a cabo labores de tipo electoral porque es evidente, no hay de este grupo, nadie que no esté en contra de nosotros", declara.

Acusó a Claudio X. González de ser el promotor de estar en su contra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 6 de mayo se envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por el financiamiento a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), donde solicitan una explicación sobre el caso.

¿Qué dice Claudio X.?

A través de su cuenta de Twitter, Claudio X. expresó: “El presidente López Obrador está empecinado en conservar el poder a cualquier precio y está rodeado de colaboradores ineptos y deshonestos...La lección es clara: retornemos a nuestra transición democrática. La transformación ya fracasó. Que por nosotros no quede.” Rodríguez P.".

El fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad suele compartir citas de oposición al gobierno en su cuenta de Twitter.