MCCI: Irma Eréndira compró pruebas Covid caras a empresa sin empleados

MÉXICO.- Luego de que este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que decidió sustituir a Irma Eréndira Sandoval por Roberto Salcedo Aquino en la Secretaría de la Función Pública (SFP), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la ahora exfuncionaria compró pruebas Covid, 3 veces más caras a una empresa sin empleados y sin experiencia.

El costo de los "kits" con 25 pruebas

En un reportaje publicado este martes, MCCI refiere que el la SFP, dependencia encargada de evitar la corrupción en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pagó 11 mil 625 pesos por cada kit con 25 pruebas de antígeno "pese a que el IMSS reporta que ese producto se puede conseguir en el mercado en 3 mil 100 pesos".

"El administrador de la empresa beneficiada argumentó que el cobro adicional fue porque hicieron la toma de muestras en las instalaciones de la SFP… aunque reconoció que no tiene empleados", revela el texto periodístico.

Una empresa sin empleados y experiencia

De acuerdo con la investigación de MCCI, una empresa sin empleados y sin experiencia, que tiene su domicilio en la parte superior de una tienda de abarrotes, vendió a la SFP, entonces a Cargo de Irma Eréndira Sandoval, pruebas rápidas para detectar Covid a un precio 3 veces más caro de lo que cotizaron el IMSS y otras dependencias federales por pruebas de características idénticas.

Una empresa sin empleados y sin experiencia, que tiene su domicilio en la parte superior de una tienda de abarrotes, vendió a la @SFP_mx pruebas rápidas para detectar Covid a un precio 3 veces más caro de lo que cotizaron el IMSS

Aquí la información 👇🏼https://t.co/n97FtZQwwY pic.twitter.com/IsTdphlnbw — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) June 22, 2021

A continuación el texto íntegro de MCCI:

Una empresa sin empleados y sin experiencia, que tiene su domicilio en la parte superior de una tienda de abarrotes, vendió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) pruebas rápidas para detectar Covid a un precio 3 veces más caro de lo que cotizaron el IMSS y otras dependencias federales por pruebas de características idénticas, de acuerdo con un cotejo realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Por 90 kits, cada uno con 25 pruebas, la SFP pagó un millón 046 mil 250 pesos a la empresa Grupo Val Integra SA de CV. Cada paquete fue pagado en 11 mil 625 pesos (sin IVA) mientras que en dos estudios de mercado elaborados por el IMSS en diciembre de 2020 y enero de 2021 se identificó que los proveedores Productos Roche, Abalat y Fármacos Dinsa vendían un kit similar en un rango de 3 mil 100 y 3 mil 250 pesos.

En el piso superior de una tienda de abarrotes está el domicilio legal que aportó una empresa sin empleados para obtener un contrato de pruebas Covid de $1.3 millones en la @SFP_mx.@Irma_Sandoval, titular de esa dependencia, fue destituida ayer.https://t.co/n97FtZQwwY pic.twitter.com/eV5itXXhz3 — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) June 22, 2021

Diferencias en los precios

Las diferencias en el precio se debieron a que la empresa contratada ofreció el servicio de toma de muestras en las instalaciones de la SFP, justificó Víctor Omar Pérez, socio y administrador de Grupo Val Integra, aunque él mismo reconoció que carece de empleados.

El mismo argumento lo dio un vocero de la dependencia federal. El contrato para la adquisición de pruebas lo firmó el 24 de diciembre de 2020 el director de seguridad de la SFP, Álvaro García Galindo, a quien además se le encomendó la responsabilidad de administrar y vigilar su cumplimiento.

Antes de ingresar a la SFP, García Galindo había trabajado 20 años como policía y agente en la Secretaría de Seguridad, en la Secretaría de Desarrollo Social y en el Ejército, según detalló él mismo en su declaración patrimonial. El procedimiento para la asignación del contrato tuvo el aval de la titular de la unidad de administración de la SFP, Ana Liza Gómez, y de la directora de recursos materiales, María de la Luz Padilla Díaz.

Adiós a Irma Eréndira Sandoval

Foto: archivo

La SFP fue encabezada hasta el pasado lunes por Irma Eréndira Sandoval. A través de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su remoción del cargo, sin dar explicaciones.

"Tomé la decisión de sustituir a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros por Roberto Salcedo Aquino en el cargo de secretario de la Función Pública. Se continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad. Nunca le fallaremos al pueblo", escribió en su cuenta.

La justificación de la empresa

Tomé la decisión de sustituir a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros por Roberto Salcedo Aquino en el cargo de secretario de la Función Pública. Se continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad. Nunca le fallaremos al pueblo.https://t.co/C4INib7gje pic.twitter.com/qiEP8YFqns — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 21, 2021

Víctor Omar Pérez, socio de Grupo Val Integra, aseguró que el costo por kit que su empresa cobró a la SFP es inferior a los precios en el mercado por servicios similares de toma de muestras. Dijo que la aplicación de cada prueba rápida la cobró la empresa en promedio en 465 pesos.

MCCI corroboró que, efectivamente, hay laboratorios que cobran hasta en 900 pesos la prueba rápida de antígeno, pero hay otros que cotizan más barato, como los de Salud Digna, que cobran 260 pesos la toma de cada muestra, Farmacias del Ahorro 299 pesos y Farmacias Benavides 349 pesos.

Pérez reconoció que es probable que instituciones de salud o dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional hayan conseguido pruebas de Covid más baratas, pero que eso se debe a que adquieren los kits por grandes volúmenes.

Un vocero de la SFP aseguró que la empresa cumplió con el servicio contratado.

Una empresa sin empleados

La empresa Grupo Val Integra fue constituida el 9 de diciembre de 2015 por dos jóvenes de 29 años residentes en Naucalpan y en Cuautitlán y uno de 27, de Ecatepec, para la comercialización de todo tipo de productos.

En el contrato con la SFP, para la venta de pruebas Covid, se anotó que el domicilio legal de la empresa está ubicado en la calle Naranjo de la colonia Las Huertas, segunda sección, una zona popular de Naucalpan, Estado de México.

El domicilio corresponde a un departamento ubicado en la parte superior de una tienda de abarrotes, que es donde reside uno de los socios de la empresa, que a la vez es el administrador único.

En el mismo contrato se incluyó una referencia de la SFP acerca de que su proveedor carece de empleados. Al cotejar los controles electrónicos del IMSS "se detectó que el proveedor tiene registro patronal vigente, y no tiene registrados trabajadores activos ante el Instituto, por lo que no se puede emitir una opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", refiere el documento.

#ÚltimaHora: La @SFP_mx encargada de evitar la corrupción en el gobierno federal pagó $11,625 por cada kit con 25 pruebas de antígeno, pese a que el IMSS reporta que ese producto se puede conseguir en el mercado en 3,100 pesos: https://t.co/n97FtZQwwY — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) June 22, 2021

El administrador de la empresa aceptó que no tiene empleados, y que contrata gente cada vez que obtiene un contrato. No obstante, MCCI comprobó que la empresa no tiene antecedentes de anteriores contratos en el Gobierno federal. Fue incorporada al padrón de proveedores de la SFP hasta octubre de 2020, dos meses antes de la asignación del contrato, según consta en un reporte oficial. Se le preguntó al administrador cómo es que obtuvo el contrato, si carecía de experiencia como proveedor del sector público, y respondió: "Son oportunidades que nos vamos encontrando en el camino".

Compran caro

En un anexo del contrato firmado con la SFP, se describen los productos que Grupo Val Integra SA de CV se comprometió a entregar: "pruebas rápidas de inmunicromatografía en cartucho para la detección cualitativa de antígeno de nucleocapside de Sars-COv-2 en muestras provenientes de hisopado nasofaríngeos".

Cada caja o kit adquirido contiene 25 hisopos para hacer las tomas nasofaríngeas; 25 tubos de extracción, 25 dispositivos de prueba, 1 hisopo control positivo, 1 hisopo control negativo y 1 gradilla o recipiente para colocar los tubos de ensayo. El precio pagado por la SFP por cada caja o kit fue de 11 mil 625 pesos, a lo que se añadieron 1,860 de IVA, lo que dio un total de 13,485 pesos. Por los 90 kits, ya con IVA incluido, se pagaron 1 millón 213 mil 650 pesos.

Cuatro días antes de que la SFP firmara el contrato, la coordinación de control de abasto del IMSS concluyó un estudio de mercado para realizar la compra de kits de pruebas rápidas, y en las cotizaciones que recopiló aparecen precios mucho más bajos que los que cobró Grupo Val Integra.

En el estudio, concluido el 21 de diciembre de 2020, el IMSS identificó que el precio más bajo en el mercado lo ofrecía Productos Roche SA de CV, que vendía su kit importado de Corea del Sur en 3 mil 125 pesos. Fármacos Dinsa ofrecía un kit similar, del fabricante SD Biosensor Inc., también de Corea, en 3 mil 611 pesos.

En un segundo estudio de mercado, concluido el 19 de enero de 2021, el IMSS reportó que la empresa Abalat cotizaba su paquete de 25 pruebas rápidas, de la marca Abbott, todavía más barato, en 3 mil 100 pesos, mientras que la empresa Waltem SA de CV ofrecía en 3 mil 430 pesos el kit de la marca Monocent, importado de Estados Unidos.

La empresa Campañas de Prevención e Información Médica Previta SA de CV cotizó su kit Biotest Biotech, fabricado en China, en 3 mil 500 pesos, y Equiver SA de CV lo ofertó en 3,745 pesos. En este segundo estudio, Fármacos Dinsa cotizó más bajo su kit, en 3 mil 250 pesos, en tanto que Productos Roche lo cotizó ligeramente más alto que la primera vez, en 3 mil 410 pesos.

La SFP compró otros seis kits adicionales al Grupo Val Integra, pero de características diferentes. Estos otros kits tienen la siguiente descripción:

"Prueba rápida para detección cualitativa de anticuerpos IgG E IgM para el virus SARS-COV2 (Covid 19)". En este caso, cada caja debió incluir 25 lancetas de seguridad, 25 pipetas desechables, 25 toallitas alcoholadas y un buffer con capacidad para 25 pruebas. Cada uno de estos kits fue pagado en 12 mil 375 pesos, a lo que se añadieron 1,980 pesos de IVA, para dar un total de 14 mil 355 pesos (86,130 por los seis kits adicionales).

En conjunto, por todas las pruebas de detección de COVID la SFP le pagó a Grupo Val Integra 1 millón 299 mil pesos. En los anexos del contrato se establece que, si se detectan pagos en exceso al proveedor, éste deberá reintegrar el dinero más las cargas financieras correspondientes.

Te puede interesar: Familia de la titular de la SFP compra 5 casas en 9 años y recibe "regalazo"