AMLO habló del por qué se contagió; aseguró que el espero a que le tocará y no como otros que aprovecharon sus "influencias" para inocularse.

TUXTEPEC.— El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que debido a que no le tocaba la vacuna se contagió de Covid-19 y aseguró que su gobierno dijo no al influyentismo para que el proceso de vacunación sea "parejo".

El titular del Ejecutivo federal acusó que en otras naciones los primeros que se vacunan contra el coronavirus son los "machuchones", "los de arriba" para supuestamente promover la inmunización y la que la población no tenga miedo, pero aseguró que eso son mentiras y pretextos.

"A mí me dio el Covid porque no me tocaba la vacuna y, como tenía que yo esperar, me dio el Covid. Muchos me decían que, como ya habían empezado a llegar las vacunas, que yo fuese el primero en vacunarme para decir que lo hacía yo para que la gente se vacunara y no tuviese miedo. Mentira, ese es un pretexto, una excusa, nada", dijo el mandatario.

"Es que en otras partes los primeros que se vacunan son los machuchones, los de arriba; aquí dijimos: No, no hay influyentismo, parejo todos", precisó al encabezar la entrega de instrumentos musicales para 30 bandas comunitarias.

AMLO se contagió hace poco menos de dos meses

La tarde del pasado 24 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que había dado positivo a Covid-19 y que tenía síntomas leves, por lo que permaneció en aislamiento en Palacio Nacional. Dos semanas después, el 8 de febrero retomó sus actividades públicas.

