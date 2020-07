"Me fue muy bien", admite el gobernador Jaime Bonilla

TIJUANA, BC., El Universal.- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, cruzó a Estados Unidos para celebrar su cumpleaños y aniversario de bodas en un casino en California, cuando la Unión Americana y México acordaron que los cruces de la frontera solo fueran para actividades esenciales.

"Sí, me fue muy bien. Gané poquito más de 2 mil dólares y no nada más yo también mi esposa", respondió en su transmisión de Facebook que hace diariamente, "andaba con mi esposa como lo vieron en el video… me interesa mucho que mi esposa esté contenta también".