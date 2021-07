Me repugna el espionaje, pero estamos acostumbrados: Beatriz Gutiérrez

CIUDAD DE MÉXICO.- La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller condenó y calificó como una práctica “repugnante” el espionaje del cual ha sido objeto, junto con su familia.

La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) debería hacer las investigaciones correspondientes, luego de que una investigación internacional periodística reveló que López Obrador y su familia fueron espiados por medio del software "Pegasus" durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto.

"No me sorprende. Me repugna, pero estamos acostumbrados. Gracias a todos los investigadores que emprendieron la revisión de esos expedientes de aquella empresa extranjera que fue contratada para entrometerse en casa", señaló Gutiérrez Müller en redes sociales.