Médico asegura que CDMX debe decretar semáforo rojo (vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- El vídeo en el que aparece el médico Antonio Domínguez Zambrano, adscrito al servicio de cirugía plástica y reconstructiva del Hospital General se volvió viral, pues reveló que el nosocomio está saturado por Covid-19.

“El Hospital General de México es hospital con semáforo rojo. ¿Qué significa esto? Que el número de internamientos nos está rebasando, ya tenemos unidades completamente llenas, y estamos volviendo a las características que teníamos en mayo pasado”, expresó.

Mensaje de hoy del dr. Antonio Dominquez del hospital general de México pic.twitter.com/lr0KTo3OZ6 — Gaspar H. Crapulina (@Crapulina_) December 13, 2020

El médico exhortó a la población a seguir las recomendaciones, como la sana distancia y el uso de cubrebocas. “Estamos viviendo un foco muy importante de contagios”, añadió.

Menor plantilla

Asimismo, Domínguez Zambrano reveló que actualmente el Hospital General trabaja con solo mil 800 de sus 6 mil empleados.

“Es una tristeza que la gente no entienda que esto mata, que es una enfermedad mortal en un porcentaje muy alto. Nueve de cada 100 personas que se contagian van a morir. Es una tristeza que mueran por un descuido, cuando se puede evitar con el uso de cubrebocas, evitando reuniones y guardar la sana distancia”.

Pide decretar semáforo rojo

“Yo creo que lo que deben hacer las autoridades es decretar el semáforo rojo. El gobierno tiene que actuar, porque vienen las fiestas decembrinas, Navidad, Año Nuevo, Reyes”. Enfatizó que de lo contrario la gente seguirá saliendo a las calles a hacer compras y acudiendo a lugares públicos.

Ciudad de México, en el nivel máximo de hospitalización

Ante el aumento de hospitalizaciones por Covid-19, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la capital del país está en emergencia por el Covid-19.

La jefa de Gobierno comentó que en los hospitales de la capital se tiene una ocupación total de 4 mil 454 camas, es decir, 74% —por la noche la Secretaría de Salud federal informó que era de 78%— y que el promedio de ingresos diarios en diciembre ha subido a los 400 pacientes.

Refuerzos médicos

Para ayudar a combatir la pandemia y permitir el descanso del personal de salud de la Ciudad de México, 113 médicos de Campeche, San Luis Potosí, Chiapas y Veracruz apoyarán a los hospitales Enrique Cabrera, Tláhuac y el General de México, quienes permanecerán 14 días, y la capital apoyará en hospedaje y alimentación, precisaron autoridades federales.

La jefa de Gobierno endureció el exhortó para: Quedarse en casa: Si no tienes que salir, no te expongas. Usar cubrebocas: Si es indispensable que salgas y guarda la sana distancia. No hacer fiestas, posadas ni reuniones con amigos y familiares en época decembrina. Las compras que las haga una sola persona del hogar. Si eres positivo a Covid: Aislarse 15 días y llamar al Locatel (55-5658-1111).