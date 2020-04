Médico que vendía botanas tras ser rechazado firma contrato en el IMSS

MÉXICO.- El doctor Alfredo Ortiz se postuló para una vacante de médico del IMSS en sustitución del personal que se encuentra en cuarentena por el coronavirus. Las plazas estaban cubiertas y decidió vender botanas y esquimos; sin embargo, recibió una llamada del director del IMSS, Zoé Robledo para que se incorpore al instituto.

"Me voy a comprometer, les voy a responder aún más".

El médico ya firmó su contrato en las oficinas del IMSS y ahora luchará contra el coronavirus.

"Tenemos que dar la vida por el paciente y esta vez no es la excepción", expresó.

Ortíz Camacho tiene un consultorio particular y una farmacia en la colonia José López Portillo, en Iztapalapa. Cobra 40 pesos por consulta, pero su negocio también ha sido afectado por la crisis,

“Sí, la verdad es que ahorita no sólo yo, todos los negocios no tienen gente y nosotros no somos la excepción”, expresó.