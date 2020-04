Médico vende botanas tras no ser aceptado en convocatoria del IMSS

MÉXICO.- Alfredo Ortiz Camacho es un médico cirujano que egresó de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y que aplicó en la convocatoria del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, para sustituir a personal durante la cuarentena por coronavirus, pero no lo aceptaron y ahora se volvió viral por su puesto de botanas.

De acuerdo con información publicada por 24 horas, Ortíz Camacho tiene un consultorio particular y una farmacia en la colonia José López Portillo, en Iztapalapa. Cobra 40 pesos por consulta, pero su negocio también ha sido afectado por la crisis,

“Sí, la verdad es que ahorita no sólo yo, todos los negocios no tienen gente y nosotros no somos la excepción”, expresó.