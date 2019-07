Médicos alistan paro nacional

Exigen aumentar los recursos, entre otras peticiones

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— Con un paro nacional y una marcha programados para el 1 de agosto, médicos pasantes exigirán a la Secretaría de Salud, encabezada por Jorge Alcocer Varela que no recorten el presupuesto para las becas de los pasantes que harán su servicio social en comunidades rurales.

A través de su página de Facebook, la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social (Ammpss) publicó su pliego petitorio de diez puntos entre los que resalta la garantía de que durante un año gozarán de seguridad y de que recibirán su beca en tiempo y forma, además exigen el aumento de presupuesto a universidades para que éstas inviertan en la formación de doctores.

La Ammpss indicó que el paro será indefinido hasta que las demandas de los jóvenes que realizan y buscan realizar su servicio social se resuelvan.

Sin fines políticos

El exrector de la UNAM, José Narro Robles, llamó a cuidar a todas las instituciones, en particular las del sector de la salud, que a lo largo de toda su historia han sido factor de unidad, no de división y, nunca han estado orientada con fines políticos o ideológicos.

“La salud no tiene colores de partidos”, dijo al participar en el Conversatorio “Problemas y retos del sector salud”, organizado por la plataforma Futuro 21, donde también recomendó: “no hagan que salgan los internos y los pasantes. No despierten al puma, no lo despierten”.

El exsecretario de Salud aludió a las protestas de mayo, en que médicos residentes salieron a las calles porque se les adeudaban prestaciones, y apuntó que un interno de pregrado, del quinto año de la carrera de medicina que trabaja de 60 hasta 100 horas, obtiene una beca de dos mil 500 pesos y “ahora les quieren bajar”.