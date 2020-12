Médicos explotan: "Estamos hartos de la estupidez de gente incrédula"

TOLUCA.- La comunidad de médicos y enfermeras en el Valle de Toluca una vez más manifestaron su inconformidad ante la falta de responsabilidad de los ciudadanos que llevó a la saturación de los servicios de salud por el Covid-19, pues en esta ocasión un médico falleció el pasado sábado en espera de recibir atención médica.

El médico que falleció.

"No es posible que alguien se muera por ejercer su profesión, hoy le tocó a un excelente ser humano, amigo y colega; este sábado 19 de diciembre de este funesto año perdió la vida el doctor Juan Sánchez Mejía, quien en el ejercicio de sus funciones atendía pacientes y fue contagiado. Acudió al Hospital No. 220 del IMSS donde hacía fila para ser atendido", señaló un compañero de Juan Sánchez, médico residente de medicina familiar de la UMF 249 en Santiago Tlaxomulco.

Cansados de ver morir a sus colegas

Sus colegas, cansados de la pandemia y de ver cómo sus compañeros mueren, lamentaron los hechos. "A pesar de ser médico de base, estaba sólo, y cuando el personal de enfermería acudía para pasarlo al siguiente nivel, se percató que había fallecido. No puede ser posible que los apóstoles, porque eso son, no tengan preferencia para ser atendidos de inmediato, perder la vida solo y sin atención no puede ser comprensible para su familia, su esposa e hijos", señalaron sus colegas.

El médico falleció esperando

Ante este panorama, el personal médico se dijo severamente desamparado por el sistema de salud pública y las autoridades; lamentaron que el médico Sánchez, quien perdió la batalla en espera de atención, no será el único, y por ende exigen que todo el personal de la primera línea anti-Covid reciba atención prioritaria.

"Lamentable la pérdida de un gran compañero y amigo, ¡cuántos más! Los médicos no tenemos garantías de recibir una atención médica. Los médicos no deberíamos morir haciendo nuestro trabajo, estamos hartos de tanta estupidez de gente incrédula, indiferente, valemadrista, egoísta, y podría mencionar un sinfín de calificativos", dijo.