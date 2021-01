Médicos hacen fila en espera de vacunas ''sobrantes''

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 100 trabajadores del sector Salud que no estaban en las listas de vacunación contra Covid-19 se formaron ayer afuera de las instalaciones del 23 Batallón de la Guardia Nacional en Chivatito con la esperanza de que al terminar la jornada de hubiera sobrantes y pudieran recibir la dosis.

Beatriz Mendieta, enfermera especialista adscrita al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, acudió con el anhelo de ser vacunada.

Sin embargo, reconoció que no trabaja en un área Covid, pero sí ha tenido que atender a pacientes asintomáticos o que después de una prueba resultan tener el virus SARS-CoV-2.

"Por no atender pacientes Covid aún no estamos en las listas de vacunación, pero ha pasado mucho, que llegan pacientes, les brindamos atención y resulta que vienen con el virus, por eso estoy formada, a ver si alcanzo vacuna", señaló.

La enfermera de 51 años pidió a la población que se cuide y siga las recomendaciones de prevención, como el uso del cubrebocas, lavado de manos y mantener la sana distancia.

" Hay gente que sigue sin creer , es muy difícil porque los hospitales están llenos, no sé con qué otras palabras se puede pedir a la población que se cuide".

"Vemos las calles llenas y no es justo, porque uno vive con miedo de que en cualquier momento puede resultar contagiado", agregó.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta ayer se habían aplicado 32 mil 824 vacunas contra Covid-19.

Esto significa que 61% de personal médico en México se inmunizó y se prevé que para finales de enero concluya la inoculación en los profesionales de la salud.

Sin embargo, personal médico que hasta el momento no es solicitado por los diferentes hospitales hizo fila afuera de los centros de vacunación por más de siete horas en espera de alcanzar una dosis, como el caso de Beatriz Mendieta, pero no tuvieron suerte.

"Ya no alcanzamos vacuna, a eso de las dos o dos y media empezaron a salir los camiones que vienen con personal citado, o los de la Operación Chapultepec del IMSS y luego el personal del Ejército empezó a recoger todo, vimos cómo los módulos de vacunación quedaron vacíos y nos avisaron que ya no había dosis; hoy no hubo suerte", comentó Beatriz.