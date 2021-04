Médicos privados logran amparo para vacunarse; AMLO los critica

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal concedió amparo a médicos de clínicas particulares de Nezahualcóyotl, Estado de México, para que reciban la vacuna contra el Covid-19.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cumplirán la ley y los vacunarán, pero cuestionó sí no es "un asunto moral, de integridad" y si es justo querer ser el primero en vacunarse.

Ayer el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito otorgó la "suspensión de plano" a personal médico de clínicas particulares, de modo que 15 de ellos deberán ser vacunados contra Covid-19 en las próximas 48 horas (a partir de ayer).

Se trata de la primera resolución que emiten las autoridades judiciales en el país para vacunar a médicos, enfermeras, camilleros, empleados administrativos y de intendencia que laboran en espacios privados, luego de que López Obrador les pidió que esperen "hasta que nos toque a todos".

Protestas en varios estados

Personal médico privado ha realizado manifestaciones en varias entidades para exigir que se les aplique la vacuna, pues argumenta que está en la primera línea de combate al coronavirus, como los que laboran en hospitales públicos.

Los profesionales de la salud interpusieron siete juicios de amparo ante instancias federales. El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito resolvió en cuatro de ellos que deben recibir "la vacuna contra el SARS CoV-2 en las mismas condiciones que el personal de salud del sector público".

Un logro "histórico"

Óscar Catalán Quiroz, director jurídico del Corporativo en Derecho Especializado (Coderes) y representante legal del personal médico, explicó que la decisión judicial se basó en que corren el mismo riesgo los que trabajan en hospitales públicos que en privados.

Sarahí Hernández Pacheco, presidenta de la Asociación Médica de Nezahualcóyotl, calificó como "un hecho histórico" la determinación judicial.

¿Qué dice López Obrador sobre los amparos?

En la conferencia mañanera de hoy López Obrador aseguró que si un juez ampara a una persona para ser vacunada contra Covid-19 su gobierno cumplirá la ley y lo vacunará.

Sin embargo, cuestionó si además de legal no es un asunto moral, de integridad y si es justo querer ser el primero.

"Cuando hay amparo, ya ven que los jueces están actuando de manera expedita cuando se trata de afectarnos o creen que nos afectan".

"Entonces si hay un amparo y nos ordena un juez que se vacune a una persona, pues lo tenemos que vacunar, porque tenemos que cumplir, con la ley", añadió.

Es un "asunto moral", señala AMLO

"Pero yo le digo a esa persona ¿es justo? Es un asunto legal, ¿no crees que es un asunto moral?"

"¿Para qué vamos a los templos? ¿Para qué vamos a las Iglesias? ¿Para qué comulgamos? ¿Para qué confesarnos? si no actuamos con integridad, si queremos ser nosotros los primeros".

López Obrador cuestionó el ambiente de "sálvese el que pueda y a mí no me importan los demás".

"Eso es lo que prevaleció, eso era el pensamiento neoliberal, individualismo, egoísmo, influyentismo, corrupción. Eso ya no, no se permite", continuó.

Recordó que en atención de Covid se vacunó a médicos y enfermeras del sector público y del sector privado, pero acusó que hay mucha manipulación y una campaña diciendo que su gobierno no vacunó a los privados.

Ve poca respuesta en una protesta

"Si fuese cierto, si fuese injusto lo que estamos haciendo en el gobierno con toda la propaganda de la prensa fifi y de los medios conservadores, a los llamados de que salgan los médicos a protestar saldrían cientos y miles, ayer convocaron a una manifestación, no reunieron gente".

El presidente aseguró que no está en contra los médicos privados, pero "no es justo el querer decir a mí me vacunas".

"No, no, si no te corresponde, no". "¡Ah!, pero como soy médico y me pongo mi bata blanca voy a los medios de comunicación y ´que barbaridad como no van a vacunar a los médicos´", agregó.

"Pues tenemos que vacunar a los adultos mayores, son los más vulnerables".

"Claro que los médicos (que) están atendiendo a los enfermos Covid fueron los primeros en ser vacunados y lo vamos a seguir haciendo", concluyó.