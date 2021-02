Médicos sí recibirán segunda dosis, pero no se tiene fecha: Segob

CIUDAD DE MÉXICO.- Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), garantizó que todo el personal de salud que fue vacunado contra el Covid-19 con la vacuna Pfizer, recibirá la segunda dosis, sin embargo, reconoció que no se tiene una fecha establecida para esta segunda dosis, "pero ya estamos en eso".

Dosis segura, pero sin fecha

"Ayer el doctor Lopez Gatell (subsecretario de Salud) les contestó a los señores gobernadores que efectivamente sí se va a poner la vacuna de la segunda dosis de la vacuna a todos quienes habían sido vacunados con esta primera dosis, que estaban ya las brigadas y que no habría ningún problema en continuar con la segunda dosis a todos aquellos del personal de salud, médicos y enfermeras y todo el personal que habían sido vacunas con la primera dosis". -"¿Pero ya está la fecha establecida?", se le cuestionó. -"No, no, pero ya estamos en eso. Ayer con toda precisión, fueron casi dos horas con los gobernadores y la contestación fue únicamente del doctor López -Gatell, quien les aseguró -porque yo estaba ahí presente -les aseguro con toda puntualidad que serían vacunados en la segunda dosis. Eso será definitivo", contestó.

Exigen certidumbre en la vacunación

Este viernes, se reportó que ante los reclamos y preocupación de personal médico que atiende a pacientes Covid en los estados del país, distintos integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) exigieron al gobierno federal certidumbre en la entrega y aplicación de las segundas dosis de vacunas para todos sus trabajadores de la salud.

En una reunión virtual que tuvieron los gobernadores con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario y subsecretario de Salud, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, respectivamente, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich; el mandatario de Guerrero, Héctor Astudillo, y el Ejecutivo de Yucatán, Mauricio Vila, transmitieron la incertidumbre que tienen médicos, enfermeras y personal de salud porque les apliquen la segunda dosis.