Medida da ventaja a México

El WTTC destaca política de puertas abiertas al turismo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La política de puertas abiertas ofrece una ventaja a México en materia turística y le permitirá una recuperación más rápida que otras naciones, opinó Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), organismo que reúne a 200 líderes de las compañías del sector más importantes de todo el mundo.

Desde su punto de vista, el hecho de que el país no cuente con restricciones no significa que no haya seguridad, pues el personal está bien preparado en cuanto a protocolos sanitarios y materiales contra el Covid-19.

“La política de cero restricciones es una ventaja, porque, de hecho, si ves las noticias, hay zonas de México que están en niveles de 2019. Ahora mismo son los únicos del mundo, junto con algún otro país en particular… Todo mundo desearía poder ser capaz de tener en este momento esos niveles de ocupación y de viajeros, lo cual demuestra que viajando con protocolos y asegurándose que los protocolos se implementen, viajar y mantener la economía es posible, y es una ventaja competitiva”, dijo ayer.

En una reunión virtual con medios de comunicación de cara a la edición 20 de la cumbre global del WTTC, la cual se realizará del 25 al 27 de abril en Cancún y cuyo tema central será “Uniendo al mundo para la recuperación”, Maribel Rodríguez afirmó estar de acuerdo con los certificados de salud, en lugar de los pasaportes sanitarios ante la pandemia.

“Estamos esperando que, para mayo, la Unión Europea ya dé luz verde a este certificado digital, en el que todos los países de la Unión Europea están trabajando juntos para asegurarse de que haya un mínimo de protocolos que todo mundo tiene que llevar, y cuáles son las condiciones que vamos a tener para que alguien llegue y se vaya de una manera segura… Este es un debate que seguramente tendremos en Cancún porque es muy relevante”, comentó.

En opinión de la representante del WTTC, a medida que el despliegue mundial de la vacunación contra el coronavirus se acelere, las reglas de movilidad internacional se relajarán en los próximas meses.

La vicepresidenta del WTTC explicó a los medios que el sector de viajes y turismo ha sido seriamente afectado por la pandemia del Covid-19, con más de 174 millones de empleos perdidos en el último año y, en el caso particular de México, se han borrado 17% de los puestos de trabajo relacionados a este sector. Esto hace que la cumbre global del WTTC sea más relevante e importante que nunca, la cual se llevará al cabo en un formato híbrido, permitiendo que quienes no puedan viajar participen de manera virtual en todos los paneles y conferencias.

Debido a la política de puertas abiertas, la Secretaría de Turismo calcula que México pasó del séptimo al tercer lugar mundial en llegada de visitantes internacionales en 2020, superado solo por Italia y Francia.