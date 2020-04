Medida de apoyo “insuficiente”

Concanaco pide que se apoye a sectores afectados

CIUDAD DE MÉXICO.— El incremento en un millón de créditos más del fobierno federal para apoyar a las microempresas y empresas familiares afectadas por la contingencia del Covid-19 es una disposición positiva, pero no logra cubrir las necesidades del sector empresarial para salir de la crisis, señaló el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

El líder empresarial afirmó que la nueva disposición federal apoyará a las empresas familiares y a las microempresas, que tienen entre uno y tres trabajadores, quienes con los recursos que recibirán podrán sostener la nómina de tres meses.

“Sin embargo, las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) en su mayoría no tiene acceso al financiamiento de la banca comercial, y son los sectores que aún no cuentan con esquemas de apoyo para evitar cierres definitivos, pues gran parte de ellas no podrá sostener el pago de sus empleados sin actividad por un mes más”, anotó el yucateco.

De acuerdo con una encuesta realizada entre los afilados a las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de todo el país esta semana, más del 80% de las empresas se encuentran en cierre temporal o disminuyeron sus horas de apertura debido a la contingencia, precisó.

“Por ello, actualmente el 90% de las empresas registraron una baja en sus ventas, con respecto a febrero que fue de 62%, y en el caso del turismo cayó en 86% sus ventas”, afirmó.

López Campos agregó que el 77% de las empresas manifestaron que no estarán en posibilidades de cubrir sus obligaciones fiscales en el mes de abril debido a que se encuentran sin percibir ingresos, y tienen pagos de nómina, renta y otros servicios.

El dirigente de la Concanaco puntualizó que los empresarios del país están solicitando al gobierno federal financiamientos con tasas preferenciales y diferir los pagos de impuestos, para tener liquidez en las empresas y poder sostener su planta laboral por el tiempo que dure la contingencia.

De acuerdo con datos de las cámaras de comercio, más del 50 por ciento de las empresas han reportado baja de personal del mes de marzo al 13 de abril. Aclaró que las cámaras empresariales en ningún momento han pedido recursos a fondo perdido para sortear la crisis económica ocasionada de la emergencia de salud mundial por el Covid 19. “

Comerciantes

Protestan comerciantes del servicio Metro y albañiles frente a Palacio Nacional.

Restricciones

Ante las restricciones impuestas debido a la contingencia sanitaria, comerciantes del Metro, operadores de servicios turísticos y trabajadores de la construcción protestaron afuera de Palacio Nacional en demanda de ser incluidos en los programas de apoyo económico y que sean condonadas sus rentas ya que la mayoría de los locales están cerrados.

Solicitud

Daniel Cruz solicitó condonar la renta de los locales comerciales, ya que desde have un mes cerraron por la sana distancia.

