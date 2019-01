Mejora el abasto de gasolina en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- El tiempo de espera para comprar gasolina ha disminuido en diferentes puntos de la Ciudad de México. Las filas son menos largas y el servicio más rápido.

Gerardo Pereyra comenta que ha estado formado 30 minutos para adquirir el combustible en la gasolinera ubicada sobre calzada de los Misterios esquina con Donizetti, en la alcaldía de Gustavo A. Madero.

“El viernes pasado hice fila por tres horas para llenar mi tanque, hoy fue menos, aún hay que formarse pero ya no tanto, no se desespera uno como la semana pasada”, dice.

En la misma estación, Ángel Mecha dice: “Sólo me llevó 35 minutos. Es menos tiempo que el jueves pasado cuando estuve cuatro horas formado y buscaba más gasolineras y todas cerradas, hoy no recorrí otras porque vi que en ésta la fila no era tan larga”, señala.

En la gasolinera que está en Eje Central y calzada de la Ronda, dejaron de observarse largas filas de automóviles y bidones formados que había en días anteriores, el carril derecho de esa arteria dejó de ser un estacionamiento.

Los despachadores volvieron a sacar su franela roja para invitar a los conductores a cargar el combustible, cómo no hay letreros que indiquen los precios, los trabajadores gritan “de a 22.50 la Premium y 21 pesos la Magna”.

Acciones del SAT para el abasto

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó seis acciones para regularizar la distribución de gasolinas en el país, que se implementarán en las zonas norte y centro-norte del país a partir de este jueves y estarán a cargo de la Administración General de Aduanas (AGA).

Entre las acciones está un esquema de distribución con pipas, mediante el cual se importará combustible durante 24 horas para atender la demanda en Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas; Ciudad Juárez, y Camargo, Chihuahua; Mexicali, Baja California, y Colombia, Nuevo León. La refinería de Cadereyta atenderá la demanda de Nuevo León.

Sin gasolina en 5 estados

El desabasto de gasolina se mantiene en cinco entidades, mientras que en el resto de los estados con problemas se ha regularizando la distribución.

En Jalisco, el mandatario Enrique Alfaro estimó que el desabasto de gasolina podría prolongarse hasta la siguiente semana, pues en la entidad se mantiene con 50% de hidrocarburos y el suministro no se normalizará mientras el ducto que llega de Salamanca a Guadalajara permanezca cerrado.

En Guanajuato, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez afirmó que hay una situación crítica de entre 15% y 22% de abasto de gasolina, aunque sin problemas de diesel.

En Hidalgo, la falta de combustible afecta a 224 gasolineras de 301 que hay.