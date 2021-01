Universidad Ibero expulsa a Memo Aponte "por agresión de género"

MÉXICO.- Memo Aponte, el actor de doblaje, fue expulsado de la Universidad Ibero por agresión de género.

Sin mencionar la identidad del alumno, la Universidad Iberoamericana informó en un comunicado “que determinó la expulsión de un alumno de Licenciatura a quien se le acreditó una agresión de género. Conforme a lo establecido en el Protocolo para la Prevención y Atención contra la Violencia de Género, en la Universidad Iberoamericana tras recibir una queja formal de una alumna, el comité de Género investigó, entrevistó testigos de las partes involucradas y envió el dictamen y la recomendación a la Dirección General de Formación e Incidencia Ignaciana, instancia que asumió la recomendación”.

La Universidad Iberoamericana informa: pic.twitter.com/r43TRQvkkA — IBERO Cd. de México (@IBERO_mx) January 4, 2021

El medio Animal Político confirmó que el alumno al que aludía el comunicado es Memo Aponte, quien se ha visto envuelto en varias acusaciones de violencia de género.

A pero Memo quería "ser tendencia tantas veces"...(video del 30 de Diciembre del 2020) pic.twitter.com/7oKQBJSzpT — Abad Zorro (@abadzorro) January 5, 2021

Confirma su expulsión

El actor reaccionó a la expulsión de la Universidad Iberoamericana en Instagram.

“Una hermosa mañana despertando al lado de esta hermosa niña (Mónica Rosales) y ahora todo mundo dice que no tengo escuela”, dijo entre risas. “No, voy a tener que vender mis funkos. No, sólo así podré vivir, de esta manera podré financiar mi vida. No, los funko no”, añadió. Aponte destacó que: “La buena noticia es que ahora van a poder ver más contenido extraño en mi canal de YouTube. ¿Sabes lo impresionante de eso? Tiempo libre para hacer cosas raras todos los días”.

Los antecedentes

En 2018, los acusaron virtualmente de acosar a sus fans menores. Algunas señalaron que Ponte las contactaba por Instagram y les solicitaba fotografías. En 2020, las alumnas de la Universidad Iberoamericana instalaron un tendedero para exhibir a acosadores y hubo señalamientos a Aponte.