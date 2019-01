Menores viven sin acta de nacimiento

Falta de registro sería por elevados costos del trámite

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Poco más de un millón de personas en México no cuentan con registro de nacimiento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) junto con Unicef-México, en la presentación del documento “Derecho a la identidad. La cobertura del registro en México”, que proporciona información actualizada sobre la población que dispone de acta de nacimiento, así como el comportamiento del registro de nacimientos en nuestro país.

En una conferencia encabezada por Julio A. Santaella, presidente de Inegi; Christian Skoog, representante de Unicef-México y Jorge Wheatley, director del Registro Nacional de Población (Renapo), se informó que la falta de un acta de nacimiento significa la privación del derecho a la identidad para niños y adolescentes.

“Cuando una niña o un niño no está registrado y, por ende, no cuenta con un acta de nacimiento, no puede tener acceso a sus demás derechos como protección, salud o educación, ni a las mismas oportunidades de desarrollo que otros niños; pues el acta continúa siendo uno de los principales requisitos para ingresar a la escuela u obtener reconocimiento legal de los estudios; así como para acceder a servicios básicos de salud y seguridad social”, dijo Christian Skoog, representante de Unicef-México.

Jorge Wheatley, director de Renapo, comentó que se trata de un análisis inédito que sirve como insumo para determinar los lugares donde será necesario instalar una oficina del registro civil, así como las regiones donde será más efectivo impulsar brigadas móviles permanentes para quienes se encuentran en las comunidades más alejadas y necesitadas del país y, con ello, garantizar el derecho a la identidad en México.

Por su parte, Julio A. Santaella, presidente del Inegi, dijo que la inscripción del nacimiento de una persona ante el registro civil representa el reconocimiento institucional al derecho a la identidad.

Permite que a los niños al nacer se les reconozca un nombre, una nacionalidad y una familia.

Además, les otorga capacidad jurídica y les permite poder beneficiarse de otros derechos fundamentales.

De la población total en México, el 0.8% no cuenta con acta de nacimiento, lo que equivale a 1.003,702 personas, según resultados de la Encuesta Intercensal 2015.

El 45.7% de los niños de entre 0 a 60 días de edad cuentan con registro de nacimiento; mientras que ese porcentaje es de 84.6% hasta antes de cumplir el primer año de vida y 95.8% para los niños menores de 5 años.

La primera causa del no registro se debe a la dificultad para contar con los documentos necesarios para realizarlo (34%).

Le siguen el alto costo que implica el trámite (22%) y el tiempo que implica realizar el trámite (15.6%).

La Encuesta reporta 93,425 personas de nacionalidad mexicana nacidas en un país distinto a México y que declararon no tener acta de nacimiento.

De ellas, casi 57 mil nacieron en América del Norte, en su gran mayoría en los Estados Unidos de América (55,654 personas).

Le sigue el grupo de personas nacidas en Centroamérica o el Caribe (16.4%), principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. Las personas nacidas en Sudamérica y sin inscripción en el registro civil en México representan 11.1% y las nacidas en Europa 7.4%.

Seis de cada 10 personas sin registro en el país son un niño o adolescente (527,963 personas).

En el grupo de población de 3 a 17 años, al menos 59 mil no asisten a la escuela y además no cuentan con registro de nacimiento.

El 4.8% del total de personas sin inscripción al registro civil se declararon hablantes de lengua indígena (poco más de 43 mil personas).

Por otro lado, del total de personas que no cuentan con acta ni registro de nacimiento, el 22.7% se reconocen como indígenas.

Nueve entidades concentran a casi 35 mil personas (80.1%) de población hablante indígena, no inscrita al registro civil.

Chiapas tiene el mayor porcentaje con 23.2% (más de 10 mil personas), Oaxaca con 14.1% (alrededor de 6 mil) y Puebla con 12.3% (casi 5 mil casos).

De los 31 municipios con más del 2.5% de población que no tiene acta de nacimiento y que se caracterizan por tener un grado de marginación “alto” y “muy alto”, destacan 11 ayuntamientos de Chiapas, tres de Chihuahua y 10 de Oaxaca.

Con los resultados presentados en este informe el Inegi y Unicef-México proporcionan un insumo importante para reconocer las condiciones concretas de los municipios y entidades con más rezago en materia de derecho a la identidad.