Mensaje contra la consulta

Margarita Zavala dice que es una farsa, una infamia

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La excandidata presidencial por la vía independiente Margarita Zavala aseguró que la consulta popular contra los expresidentes del próximo domingo es una farsa, una infamia.

La próxima diputada federal panista hizo un llamado a los mexicanos a no acudir a votar para no ser cómplices de algo que carece de toda ética y derecho.

“No voy a votar, porque no estoy de acuerdo. Hay funcionarios que les pide el INE que vayan, ‘por favor vayan (…)’. No hay que votar porque es una consulta que viola todo ello. No voy a ir, porque no voy a ser cómplice de algo que carece de toda ética y todo derecho”, afirmó.

En entrevista al acudir a la reunión plenaria de los diputados federales panistas, Margarita Zavala dijo que este ejercicio es un distractor de gobiernos populistas y dictatoriales, así como violatoria de los principios elementales de derecho o del principio libre.

“Dictatorial”

“La consulta es una farsa, un distractor propio de gobiernos populistas, y dictatoriales como el que quiere instalarse y tenemos que partir de ello, es una farsa, la consulta es violatoria de un estado democrático y constitucional de derecho porque violenta principios elementales de derecho o el principio de libre proceso, o el de presunción de inocencia”,

“Violenta garantías individuales como el de audiencia, y legalidad, porque violenta el principio de la dignidad de las personas”, expresó Margarita Zavala.