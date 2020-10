CIUDAD DE MÉXICO.- En su conferencia matutina Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje al periodista Carlos Loret de Mola ante la denuncia que presentó Pío López Obrador, hermano del presidente: que "no se preocupe".

"Si no le hicieron nada cuando el montaje del caso Florence Cassez que le ordenó Genaro García Luna, menos ahora", señaló.

Ayer Loret de Mola, quien a menudo publica noticias críticas contra López Obrador, reveló en una columna en "The Washington Post" que el hermano del mandatario presentó una denuncia penal contra él y reclama 12 años de cárcel.

Pío López presentó la denuncia contra el periodista por difundir un vídeo en el cual se ve al hermano de AMLO recibiendo una bolsa con dinero de manos de David León en la campaña de 2015.

Interrogado hoy al respecto en Palacio Nacional, el presidente respondió:

"Que no se preocupe Loret de Mola, si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna, menos ahora, nosotros no somos iguales".