Mamá de Brandon manda mensaje a Claudia Sheinbaum y a Ernestina Godoy

MÉXICO.- Marisol Tapia, la madre de Brandon Giovanny, el niño de 12 años que viajaba con su papá en la Línea 12 del Metro cuando ocurrió la tragedia, arremetió contra las autoridades y exigió justicia.

En entrevista para el Heraldo Radio, Marisol dijo que el gobierno no la ayudó ni con los gastos del funeral.

“El gobierno no nos apoyó absolutamente para nada en gastos. Sin embargo, como pudimos, ya está mi hijo en la caja. Ahorita quiero justicia para mi hijo”, explicó a Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.

Mensaje para las autoridades

La madre del menor mandó un mensaje a Claudia Sheinbaum y a Ernestina Godoy:

“Ojalá pasen por lo mismo, ojalá pierdan lo que más quieren en la vida. Si con eso no tienen corazón, pues entonces lo que le pasa a México tampoco les importa, así como lo han demostrado hasta ahorita”, deseó Marisol.

Sin ayuda

A pesar de la familia recibió apoyo para presentar la denuncia por la desaparición, lamentó que los esfuerzos llegaron tarde.

“No es posible que se quieran lavar las manos como siempre. Ellos no me ayudaron absolutamente en nada. Ni Claudia ni nadie. Los únicos que me apoyaron fueron los diputados y eso porque tuve que gritar a todo pulmón junto con mi mamá. Lamentablemente fue demasiado tarde. Porque mi hijo estaba entre los escombros y ya estaba muerto”, añadió Marisol Tapia. “Sé que nada me lo va a devolver. Pero es injusto que estas basuras que se llaman presidente y Claudia (Sheinbaum) que se llena la boca de decir que está con las condolencias. Con las condolencias no voy a recibir a mi hijo otra vez. Porque sabía que ese Metro tenía fallas y nunca hizo nada. Y ahora que hay muertos tampoco hacen nada”, concluyó la madre para el programa citado.