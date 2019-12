Meta en producción automotriz, hasta 2023

Un estudio señala que se mantendrá el estancamiento

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La cancelación de la planta de Ford en San Luis Potosí, un menor volumen de ventas en el mercado interno y la incertidumbre generada por la ratificación del T-MEC hará que México no fabrique 5 millones de vehículos hasta 2023 o 2024, de acuerdo con estimaciones de la firma de servicios contables Deloitte.

“Esa expectativa de posicionarnos en el quinto lugar mundial de manufactura de vehículos no se va a lograr. No hay augurios de que se logre a menos que con el T-MEC y dando más incentivos para la operación de nuevas plantas automotrices, quizá las chinas, o atraer nuevos proveedores. Hay signos de buenas noticias con las inversiones que están ocurriendo en Zacatecas, pero no son de la misma dimensión de las que ocurrieron antes”, dijo Alberto Torrijos, socio líder de Deloitte.

Por lo tanto, la firma considera que habrá un estancamiento de la manufactura automotriz en los próximos años, pese a que algunas armadoras ya están invirtiendo en la fabricación de autos eléctricos que se estima, serán los de mayor demanda en los próximos años.

Para 2020, Deloitte estima que la producción y exportación automotriz se mantendrá en los mismos niveles que este año, pero la meta de alcanzar 5 millones de unidades fabricadas se alcanzará hasta 2023 o 2024.

Manuel Nieblas, socio líder de Productos Industriales y Manufactura de Deloitte, agregó que los cambios referentes al contenido regional contemplados en el T-MEC promoverán el desarrollo de proveedores locales de autopartes y esto abrirá una ventana para que crezca esta parte del sector.

Informó además que ahora los niveles de producción y capacidad utilizada en el país no están al 100%, además, hubo paros técnicos en algunas armadoras como General Motors y Ford que ocasionaron una disminución de la producción.

Deloitte presentó el estudio sobre El Consumidor Automotriz Global donde encontró que 58% de las personas en México aún desea comprar un auto, especialmente un sedán cuatro puertas y una camioneta SUV.

Sin embargo, las armadoras necesitan implementar mejores estrategias de financiamiento, ya que los consumidores están buscando incentivos o descuentos para decidir la compra de un auto.

Síguenos en Google Noticias