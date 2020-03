Mexicana narra vida en China con Covid-19

En redes publica cómo ha llevado la crisis de salud

SICHUAN, China.— Aunque en las últimas horas la llegada del coronavirus a América Latina se ha convertido en un asunto de sumo cuidado, desde China llega un testimonio de una mujer mexicana que advierte sobre lo que viene.

Se trata de la biotecnóloga Araceli Stubbe, quien desde hace ya varios años reside a 1154 kilómetros de Wuhan, pese a la lejanía del lugar donde surgió el coronavirus, esta provincia también toma sus debidas precauciones.

A continuación, un fragmento del texto publicado por Araceli:

La neta, cuando me cayó el veinte que esta es una situación seria, que el Covid-19 se contagia súper fácil , que los jóvenes sanos y educados (médicos) de grandes ciudades también se estaban muriendo, sí me daban ganas de llorar.

¿Han jugado con ustedes mismos a que “si pisas la rayita en un camino de azulejos, te mueres”? Bueno, imagínense así, pero con elriesgo en el aire.

En el pico de la incertidumbre, hace tres semanas yo hacía como que si se me metía aire no-filtrado a la nariz me moría.

Me quería poner masking tape en los lados del cubrebocas para pegármelo bien a la piel. Me llené las manos de cortaditas de tanto lavar y desinfectar. Quería salir envuelta en plástico de burbuja, o no salir. La incertidumbre y el conteo obsesivo de nuevos casos me paralizó.

Al principio (por los 20 de enero) vimos cómo se empezaron a tomar medidas como pedir que nos pusieramos cubrebocas en la calle, toma de temperatura a la entrada de malls y a nuestros residenciales.

Hubo mucha divulgación de medidas de prevención de contagio (cómo ponerse una mascarilla, lavarse las manos y estornudar) y me sacó de onda cuando los mensajes se dieron en chino a través de los altavoces en las calles, un sábado en la mañana.

Vimos cómo fueron cerrando los lugares de convivencia como bares y KTVs, luego restaurantes y parques, poco a poco. Me preparo para seguir sobreviviendo, en esta guerra invisible y aburrida, sin efectos especiales como las miles de personas más en esta ciudad.

¡Hasta aquí mi reporte!

