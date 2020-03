Mexicanas varadas en India por coronavirus Covid-19

Al menos cuatro mexicanos se encuentran en la lista de turistas varados en Nueva Delhi, India, a causa de la contingencia por coronavirus Covid-19. Dos de ellas viven en la Península de Yucatán. Se dicen agobiadas y sin apoyo de las autoridades mexicanas.

Andrea Rodríguez Ramírez y Fernanda Tirados Díaz Chávez trabajan en Playa del Carmen, Quintana Roo. Ambas laboran para la industria de la moda en una tienda de ropa de la 5a. Avenida. Planearon el viaje desde agosto de 2019. Salieron en febrero en una ruta que incluyó escalas en Berlín, Tailandia y la India.

No pudieron salir de Nueva Delhi

En este último país están atrapadas en un hostal desde el sábado pasado cuando empezó la cuarentena. Intentaron salir del país ese día. Con esfuerzos consiguieron pasajes de salida para una travesía que incluía tres conexiones, pasando por Dubai, Bucarest y Amsterdam. Sin embargo no les permitieron abordar el vuelo a Dubai, sin darles mayores motivos. Ni a ellas ni a los cerca de 30 viajeros que pretendían abordar dicho avión.

"Al momento de arribar al aeropuerto nos dijeron que el vuelo se había cancelado, lo cual era una mentira ya que en las pantallas aparecía a tiempo.

"Se comenzaron a juntar los pasajeros hasta que nos dijeron que en el vuelo solo iría la tripulación de cabina y cuatro diplomáticos árabes. Cuando pedíamos algún tipo de solución, los de la aerolínea nos decían que compráramos otro vuelo. Que no había de otra. Llamamos a la embajada y fue la misma respuesta", relata Andrea, oriunda de Xalapa, Veracruz, de 27 años de edad.

"No podemos ni asomarnos al balcón"

Junto con ellas hay dos mexicanos más que están en similar situación. Son Guadalupe Huerta Ayala y Rodrigo Rivas Márquez, ambos de la Ciudad de México, al igual que Fernanda.

No saben cuándo podrán salir de la ciudad. Incluso les han dicho que si los ven en la calle los llevarían a hacer cuarentena a un hospital.

"Salimos a hacer compras el día de ayer y a retirar un poco más de efectivo. Justo hoy tuvimos la problemática de que nosotras por 'ser mujeres y ser turistas' no podemos salir de la propiedad.

"Tuvimos que pedirle a unos chicos de Argentina que por favor nos compraran comestibles que nos hacían falta. Por si fuera poco no podemos ni asomarnos al balcón, porque los vecinos amenazan con cerrar la propiedad", relata la joven.

Agrega que la situación no es igual para los locales, quienes aunque también deberían estar en casa "por las mañanas enfrente del edificio donde nos estamos quedando se reúnen más de 15 personas (locales) a jugar criquet".

"Nos llaman 'corona'"

Además, relata que la situación en India para los turistas "se está poniendo bastante pesada". "En vez de llamarnos turistas nos llaman 'corona'. Se rehúsan a permitir que se hagan check-in en hoteles, hostales o Airbnb. Hasta nos han comentado que si llegamos a salir y la policía nos ve afuera nos va a llevar a hacer cuarentena al hospital", explica.

Sobre los representantes de la embajada de México en la India dicen que han tenido poca ayuda. Ofrecieron mandarles información sobre dónde quedarse y hasta la fecha no la han recibido.

"Nos sentimos agobiadas ya que las autoridades que tendrían que estar brindando apoyo, al parecer no tienen las facultades e información necesarias para este tipo de escenarios", lamentó.

Aunque por ahora creen que podrían conseguir un vuelo para el próximo día 31, no saben si podrán tomarlo: "Aún no es nada seguro". Incluso, esperan apoyo de las autoridades mexicanas en India para poder trasladarse de forma segura desde donde se alojan hasta el aeropuerto. "No hay Uber, no hay taxis, no hay rikshos (una especie de mototaxis)".

"Queremos volver a casa"

"Sabemos y estamos conscientes que la embajada no puede ni debe cubrir nuestros gastos en India, pero al menos deberían de ayudarnos/orientarnos con referencias y cierta información. Hasta el momento no lo están haciendo", escribió en una publicación en Facebook.

"Estamos bien, estamos tranquilas pero queremos volver a casa", concluye.

