Mexicano con Covid-19 narra maltrato de su vecinos: "Estoy desesperado"

MÉXICO.- Rodrigo Fragoso, un joven publirrelacionista, informó que se infectó de coronavirus Covid-19 luego de regresar de su viaje a Miami y acusó que sus vecinos lo discriminaron hasta volver su aislamiento un “infierno”.

Las personas que habitan en el edificio de Rodrigo se quejaron y empezaron a cometer diversas acciones, tales como arrojar cloro a la puerta de su casa o impedir que sus amigos le suministren víveres.

“Los vecinos después que se enteraron en los medios de comunicación que era paciente confirmado con Covid-19 me trajeron patrullas, me empezaron a insultar en redes sociales, que era un irresponsable por haber contagiado aquí a la gente, hace ratito vinieron todavía a aventarme cloro a la puerta de mi departamento.”

En un vídeo publicado en su cuenta de Facebook, Rodrigo denunció el acoso de sus vecinos.

“Estoy desesperado, me quedé ya sin comida, me quedé sin agua y grandes amigos Óscar y Sandrita Bárcenas que los quiero mucho están afuera del residencial donde yo vivo y no los dejan pasar”.