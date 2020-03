Mexicanos causan escasez de papel higiénico por psicosis del coronavirus

MÉXICO.- Ante la psicosis que causó la pandemia del virus Covid-19, que suma más de 125 mil casos confirmados en el mundo, en México hubo compras de pánico en tiendas mayoristas, las cuales provocaron escasez de papel higiénico.

Luego de que la Secretaría de Salud federal confirmó 16 casos en el país, en tiendas mayoristas departamentales aumentó significativamente la afluencia, donde la constante fue la compra masiva de artículos de limpieza y papel higiénico.

Cristian López, un cliente de la tienda, indicó que a través de las redes sociales observó las compras de pánico generadas en Tucson, Arizona, donde también escasearon papel higiénico, por lo que decidió prevenirse.

“Por si las dudas, por si llega a pasar un detallito. Vimos que en Tucson ayer escaseó el papel y dije ‘mejor me voy a preparar bien’”, comentó.



También generaron compras a gran escala en productos como gel anitibacterial, jabón, toallas húmedas y agua embotellada.

Hasta el momento y según informes de la Secretaría de Salud de Yucatán, la entidad no registra ningún caso positivo de Covid-19.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, acusó que muchas de las compras de pánico que se han registrado en algunos partes del país por el avance del coronavirus, han sido empujadas, además del miedo entre la población, por la especulación de empresas comerciales para obtener mayores ganancias, y "quieren hacer su agosto".

"Las compras de pánico son parte del pánico, es decir, cuando hay un cúmulo desmedido de materiales ya sea comida, ya sea vitaminas, u otros medicamentos, por ejemplo para la fiebre, cubrebocas -lo hemos dicho muchas veces su inutilidad como medida preventiva- no conviene, porque muchas de estas compras, además de estar empujada por el miedo, están empujadas por la especulación comercial".

"Comprar pastillas de vitaminas, y en específico de vitamina C, no contribuye sustancialmente a protegerse. Ninguna vitamina es indispensable para esto", reiteró.

Así me imagino que están ahorita los que se acabaron el papel de Costco para el #coronavirus pic.twitter.com/cHWH9VxPeW

Hijosss esto no es broma, ¡ya se acabó el papel de baño en costco! Un señor me comentó que vino desde SD porque ya no hay allá ni en TJ 😰🙅🏼‍♀️ pic.twitter.com/46ITcst9oN