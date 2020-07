México arriba de Reino Unido

Se registra una jornada de 6,094 contagios

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Las autoridades sanitarias mexicanas informaron ayer de 6,094 contagios y 539 muertes por Covid-19, con las que el país llegó a 295,268 casos y 34,730 defunciones desde que comenzó la pandemia el pasado 28 de febrero.

Con esa cifra y de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, México superó a Reino Unido, que reportaba 290,502 contagios.

Los casos confirmados de las últimas 24 horas mostraron un crecimiento porcentual de 2.1% en comparación con los 289,174 casos del viernes, de acuerdo con el informe técnico publicado en el sitio web de la Secretaría de Salud.

Las 539 nuevas defunciones que se consignan en la jornada de ayer, suponen un aumento del 1.5% en comparación con los 34,191 que se tenían el día anterior, indicó la Secretaría de Salud.

Adicionalmente, al final de la jornada, México tiene 2,281 decesos sospechosos que están pendientes de resultado para su confirmación. Los casos activos, que son pacientes que desarrollaron los síntomas en los últimos 14 días, son 30,682 con un aumento de 1,055 nuevos casos en las últimas 24 horas.

Los casos sospechosos llegaron a 78,393, unos 3,445 menos respecto a los reportados el día anterior, señalaron las autoridades.

Desde el comienzo de la pandemia se han hecho estudios clínicos a 723,668 personas en el país, de las cuales 350,007 tuvieron un resultado negativo, 295,268 dieron positivo al virus y se han recuperado 180,852 personas.

Las cinco entidades con el mayor número de casos acumulados son Ciudad de México (57,271), Estado de México (42,079), Tabasco (14,461), Puebla (14,035) y Veracruz (13,610).

La Secretaría de Salud señaló que la capital del país representa por si sola una quinta parte de todos los casos confirmados que tiene el país; además es la primera en casos activos con 4,705 y en decesos con 7,625.

Camas disponibles

Existen un total de 30,107 camas para atención general, de las cuales 16,533 están disponibles y 13,574 están ocupadas, mientras que las entidades que reportan mayor ocupación de camas para atención general son: Tabasco (84%), Nuevo León (79%) y Nayarit (74%).

En conferencia de prensa vespertina diaria, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pronosticó que, con la llegada de la temporada de la influenza, se prevé un rebrote de contagios por Covid-19, la cual podría extenderse hasta abril de 2021. Y señaló que en el mundo el virus Sars-CoV-2 permanecerá “entrando y saliendo” durante los próximos dos o tres años.

López-Gatell también dijo que se ha distorsionado el discurso, por ejemplo al criticar que no se hacen suficientes pruebas, y responsabilizó a las autoridades estatales de los rezagos y de que las personas que esperan resultados superen las 80,000.

“Tenemos la mitad de la realidad porque no se terminan de hacer las pruebas, no se reportan sus resultados o no se hacen a las personas adecuadas”, declaró.

Desde el pasado 1 de junio México se encuentra en una nueva etapa del combate a la pandemia representada por un semáforo epidemiológico de cuatro colores.

Polémica

Gobernadores panistas exigen una reunión con el secretario de Salud por dichos de Gatell.

GOAN

Los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) informaron que solicitaron una reunión urgente con el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, para aclarar las afirmaciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien culpó a los estados del rebrote de la pandemia de Covid-19.

Se habló de riesgos

El viernes, el subsecretario enfatizó que en todo momento se habló del riesgo de rebrotes como consecuencia de la reanudación de actividades en los estados.