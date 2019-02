Ponen a México detrás de China como un favorito

CIUDAD DE MÉXICO.— Después de China, México resultó ser el mercado emergente más atractivo para las inversiones de cartera en las últimas tres semanas. Sobre todo tras el reconocimiento del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, del debilitamiento de los argumentos para subir sus tasas, señala el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), que es la mayor asociación de entidades financieras de operación mundial.

En dos análisis, estrategas de la entidad advierten que “la búsqueda de rendimiento está claramente en marcha” y colocó al frente, apenas detrás de China, a México. Y acotan como otros “bien posicionados” a Corea del Sur, Indonesia y Turquía.

No obstante, matizan que en un contexto de volatilidad como el prevaleciente, los inversionistas siguen buscando activos seguros, como son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y los bancos centrales de economías emergentes están reconstruyendo sus activos de reserva, sobre todo en oro.

El análisis del IIF, sobre el panorama macroeconómico, que se tituló “The Fed Restarts the Wall of Money to EM”, fue realizado a partir de los precios del mercado, y confirma que el premio otorgado por México arriba de la Fed de Estados Unidos, de 8.25%, ha vuelto más atractivos los bonos gubernamentales mexicanos para inversionistas extranjeros.

En el análisis, estrategas del instituto destacan que los mercados emergentes menos ubicados en este entorno son Brasil y Rusia. No obstante de la evidencia, consignan que el rebote en estos flujos puede ser resultado de la contracción del año pasado. Carecen de consistencia y podría recular de nuevo.

En un documento complementario, dirigido por el área de Iniciativas de Políticas Globales del IIF, matizan que los inversionistas continúan buscando compras de bonos del Tesoro estadounidense, pues el entorno se mantiene volátil, y éstos seguirán siendo activos seguros.

En el análisis del Instituto de Finanzas, destacan que las tenencias oficiales de oro de los bancos centrales alcanzaron un máximo histórico de 33.7 millones de toneladas durante el año pasado .— El Economista

El presidente de México señaló que empresas corruptas no podrán invertir en el país.

Tierra de conquista

Queremos que haya inversión, pero queremos que empresas extranjeras actúen con dimensión ética. El país no es ya tierra de conquista y ninguna empresa extranjera corrupta se enriquecerá a costa de la nación”, señaló Andrés Manuel López Obrador.