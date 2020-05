México cierra mayo con 90,664 contagios y 9,930 muertes por Covid-19

MÉXICO.- En México hasta domingo se han registrado 90,664 casos de Covid-19 y 9,930 defunciones, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En las últimas 24 horas se registraron 3,152 nuevos casos de contagio y se confirmaron 151 muertes en el país.

Actualmente son 36,803 casos sospechosos. Desde que comenzó la contingencia 147,530 casos dieron negativo.

Durante la conferencia López-Gatell recordó a la población que, pese al fin de la jornada nacional de "Sana Distancia", la epidemia todavía no ha terminado, por lo que exhortó a la población a seguir manteniendo las medidas de prevención.

“Hoy no se acaba la epidemia, mañana 1 de junio no es regresar a la normalidad, no lo es. El peligro persiste toda la República está en semáforo rojo a excepción de Zacatecas”, afirmó.