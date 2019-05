México es un “paraíso” para las sectas

MÉRIDA.— Las recientes revelaciones sobre la secta Nxivm que salpicaron a descendientes de otroras pesos pesados de la política, entre ellos los Salinas Occelli, o a los Fox de la Concha, hacen recordar escándalos que se han suscitado en otros cultos en el pasado reciente que trascendieron por sus pasajes morbosos o por haber estado inmiscuidos en hechos de sangre.

Por diversas razones, México es tierra fértil, un paraíso, para el surgimiento o proliferación de las sectas que según se sabe no les agrada que les califiquen como tales. Es obvio, ¿a qué estafador le gusta que le llamen por lo que es?

En este sentido, se hace un recuento de los grupos que más han llamado la atención en los últimos años con algunos de sus pasajes escabrosos.

Brebaje de partes humanas

Los narcosatánicos. Fueron protagonistas de las noticias a finales de los ochentas cuando el cubano Adolfo de Jesús Constanzo ejerció poder sobre un grupo de seguidores a los cuales hizo creer que, bebiendo un brebaje, compuesto por partes humanas, podrían ser invisibles, primero, e invencibles después.

En enero de este año, el sitio electrónico Los Periodistas recordó cuando los medios dieron amplia cobertura a los hechos que se suscitaron en 1989 en la entonces delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal y que desentrañaron una de las historias más escalofriantes del México contemporáneo.

Detención

“El 5 de mayo del año referido un operativo policiaco de rutina llevó a la detención de David Serna, quien viajaba en un automóvil en el que agentes de tránsito encontraron droga y un caldero con restos humanos en su interior, columnas vertebrales y corazones incluidos”.

“El descubrimiento, además de horrorizar a unos agentes que estaban acostumbrados a lidiar con choques o riñas citadinas, dio pie a una investigación que culminó con el allanamiento de un departamento en la calle de Río Sena, en el que las fuerzas del orden fueron recibidos a balazos”.

Cobertura de la desaparecida revista Alarma! al caso de los narcosatanicos





La Luz del Mundo. Fue fundada en 1926 en Jalisco por Eusebio Joaquín González, quien dijo haber tenido una revelación divina en sueños que le ordenó crear esta religión.

La Iglesia de la Luz del Mundo está envuelta en escándalos de abuso sexual y secuestro de integrantes de la congregación.

Rancho de 1.7 mdd

En noviembre de 2017 el sitio elbigdata.com publicó que su líder Joaquín Flores construyó un rancho al sur de Texas para su uso personal valuado en 1 millón 700 mil dólares, lo que apuntaba a una explotación financiera de sus feligreses.

La Iglesia de la Luz del Mundo está planteada como un proyecto social, económico y político, según, el experto Manuel Guerra consultado por el medio, pues incluso se había comprobado que líderes del PRI la habían financiado y que en época electoral los fieles están obligados a votar por los candidatos de ese instituto.

Homenaje polémico

La Luz del Mundo protagoniza titulares en estos días por el homenaje que se le rindió en el Palacio de Bellas artes al “apóstol” Naasón Joaquín García por sus 50 años, líder de esa agrupación.

Lee también: Líder de iglesia evangélica celebra su cumpleaños en Bellas Artes

Reconocimientos

Además, 35 diputados, principalmente de Movimiento Ciudadano, entregaron dos reconocimientos a Joaquín García con emblemas de la 64 Legislatura del Congreso de la Unión. Apenas hace unos días que legisladores de otros partidos se desmarcaron de tal homenaje.

El polémico homenaje a “apóstol” de La Luz del Mundo en el Palacio de Bellas Artes.- Internet



Iglesia Católica Tradicional de La Ermita. La secta nació en 1973 en Nueva Jerusalén, Michoacán, y su existencia ha sido polémica. En agosto de 2012 volvió a ser noticia porque sus integrantes destruyeron las dos escuelas públicas que había en el pueblo y prohibieron a los niños asistir a clases, según publicó en su oportunidad Animal Político.

“Las mujeres llevan el pelo cubierto con paños de colores, los hombres deben portar una cruz y las niñas permanecen en silencio la mayor parte del tiempo”.

La tecnología, “cosa del diablo”

“Tienen prohibido ver televisión, escuchar radio o montar en bicicleta, y sólo pueden leer los textos autorizados por sus líderes. También creen que las nuevas tecnologías son asuntos diabólicos”.

“Rezan casi todo el día, desde las 4 de la mañana, mientras esperan que el mundo termine de un momento a otro”, dice la publicación.

Alcohol y sexo, prohibido

“Las reglas son estrictas. En la comunidad no hay centros de salud, están prohibidas las bebidas alcohólicas y nadie puede salir sin permiso. Durante un tiempo, incluso, se prohibieron las relaciones sexuales”.

La comunidad está rodeada por dos muros, el primero se edificó hace décadas para impedir que los profesores entrasen a la comunidad.

Mujeres de Nueva Jerusalén.- Internet



Misiones de Shaddai. Es calificada como de las sectas más violentas y peligrosas de México, ya que además de engañar a sus adeptos, los priva de la libertad. Esta secta llegó a Chiapas hace 22 años aproximadamente, Daniel López Toledo era el líder quien prometía dar un futuro mejor a las personas de escasos recursos y más vulnerables como las mujeres que vivían en un estado caótico, deprimente y de injusticia, publicó en noviembre de 2017 La Silla Rota.

Escuelas vetadas

“Al sacarlas de tales condiciones les prometía un hogar, una remuneración económica y seguridad. No obstante, las reclutaba en un hogar del cual no podían salir, les obligaba a realizar trabajos inhumanos y no podían comunicarse con el exterior. Mucho menos podían asistir a la escuela y a las más jóvenes que estaban en edad reproductiva las llevaba a prostituirse. En 2011 detuvieron al líder quien fue procesado por trata de personas, violencia y abusos físicos”.

Mujeres aleccionadas en las sectas.- Internet

Iglesia Nueva Generación Internacional: secta que suministra sustancias desconocidas a los congregados, causando estados de euforia colectiva que disfrazan como intervenciones del Espíritu Santo, y es de esta manera como despojan a las personas de su dinero, según una denuncia publicada en 2015 por El Independiente.

“La organización cobra 5,000 pesos por contactar a Dios; afirma el apóstol que él puede curar el cáncer, levantar a las personas de sus sillas de ruedas e inclusive puede curar la ceguera, coacciona a las personas a través del negocio de la fe para hacer un fraude”, dijo el denunciante.

Destruyen vestigios

Fue fundada en Tabasco y en 2009 un grupo de feligreses rociaron aceite, sal y jugo de uva a 23 piezas arqueológicas ubicadas en el Museo La Venta provocando a cada una de ellas daños irreversibles. Algunos de los integrantes de esta iglesia han sido Manuel Andrade Díaz, ex gobernador de Tabasco; Guillermo Narváez Osorio, expresidente del Tribunal Superior de Justicia y el contralor del gobierno estatal, Roger Pérez Evoli, publicó elbigdata.com.

Sesión en la iglesia Nueva Geneación Internacional

Pare de Sufrir (Iglesia Universal del Reino de Dios). “Una secta que vive del dolor de los desposeídos”, la describe el sitio alainet.org. para ingresar le piden a los seguidores copia de la cédula y del cheque salarial, teléfono, dirección y una hebra de cabello “para la sanación”.

“Ha tenido mucha polémica por todos los escándalos en los que se ha involucrado en Brasil: blanqueo de dinero, falsedad ideológica, prejuicios religiosos etc., ha sido bastante extendida en muchos países, y no dejan de hacer proselitismo agresivo”, reportó en noviembre del año pasado, el portal ReligionenLibertad.

Productos “benditos”

“Anuncian productos mágicos como Rosa de Sharon, Sal Bendita, Tierra de Jerusalén, ‘sangre del cordero’, ‘Pan Bendito’, ‘aceite bendito’ etc. De esta forma captan a gente que buscan todo este tipo de amuletos mágicos para sanar enfermedades”.

En México, además de capillas y programas de tv, han expandido su franquicia a restaurantes de comida rápida, carpinterías, tiendas y pizzerías.

Candidatos fáciles

También anuncian en carteles, reuniones sobre la familia y de sanación, para captar de esta manera adeptos que tienen problemas de salud, infidelidad matrimonial, depresión, conflictos familiares, consumo de drogas o alcohol, etc. A su vez, han tenido gran éxito con personas inmersas en prácticas new age como el ocultismo o la brujería debido a los exorcismos ofrecidos y realizados por sus líderes.

Pare de sufrir, con presencia en muchos estados de México.- Internet

No podemos dejar de mencionar el culto creciente a la “santa muerte”, que en el barrio bravo de Tepito tiene un “santuario”, donde cada día 1 de mes reúne a gran cantidad de fieles.

“Mandas”

De acuerdo con desinformemonos.org, hay quienes llegan de rodillas cargando la imagen de la muerte, a cambio de algún favor, mientras los demás files se acercan para dejarle alguna ofrenda, al tiempo que susurran palabras alentadoras para terminar una manda. “Todo se vale, el chiste es que cumplan lo que ofrecen a La Flaca, si no ella se cobra con intereses” explica Doña Queta.

Afluencia al “santuario” de la santa muerte en Tepito.- Internet

En relación con Nxivm que ocupa en estos días muchos titulares, de acuerdo con los reportes, fundada en Nueva York, Estados Unidos, esclavizaba a mujeres, las marcaba con un cautín ardiente cerca de la pelvis y se obligaba a las cautivas a sostener relaciones sexuales con Keith Raniere, uno de los fundadores.

“Pesos pesados”

Entre los mexicanos señalados de estar vinculados a la secta se mencionan a Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, esposo de la actriz Ludwika Paleta con quien por cierto contrajo nupcias en Yucatán en abril de 2013.

También se vincula al caso a Cristina Fox de la Concha, hija de otro ex presidente, Vicente Fox Quesada, como una de las involucradas en el negocio de Ranieres, que tuvo “promoción de boca en boca”, esto según una cita de Forbes que hace Radiofórmula.

Te puede interesar: Más involucrados con la secta Nxivm

Con todos estos antecedentes, no es de extrañar que México sea calificado como “paraíso” para que falsos líderes lucren o se aprovechen de la ingenuidad de personas que buscan apoyo moral o la creencia en un ser supremo para hacer frente a la incertidumbre de la vida diaria.—Hipólito Pacheco Perera