México "está domando la pandemia", afirma López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El país está "domando la pandemia" del Covid-19, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y denunció una campaña de desinformación contra su gobierno.

"Quiero decirle a todo el pueblo que ya estamos domando esta pandemia, este virus, y estamos a punto de lograrlo por la participación de la gente", expresó.

México sumó ayer miércoles 294 fallecidos por coronavirus, la segunda peor cifra en lo que va de pandemia, hasta acumular 4,220 decesos y 40,186 enfermos.

El presidente aplaudió la labor del personal de salud, que "está corriendo riesgos por salvar la vida de otros".

Aseguró que la oposición y los medios de comunicación llevan al cabo una "campaña de desinformación" en su contra y pidió que "ojalá depongan esa actitud".

"Hay campañas de desinformación, pero no funcionan. Estamos a punto de pasar una prueba muy difícil, el que (no) nos rebasara la pandemia, que no se saturaran los hospitales", añadió.