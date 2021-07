‘’México imaginario’’

AMLO arremete contra el “bloque de conservadores”

El PRI lamenta el discurso triunfalista del Presidente en su 3er. Informe

La oposición criticó el tono triunfalista del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en su Tercer Informe de Gobierno, en el cual el mandatario dijo que hay “signos alentadores” de recuperación sanitaria y económica, además de menos muertos por Covid-19.

Desde Palacio Nacional, el Presidente aseguró que hay gobernabilidad en el país, pues no ha habido asaltos al comercio ni actos de vandalismo por hambre. “Hemos avanzando aun con la complejidad del problema que heredamos”, subrayó.

Además, arremetió contra el “bloque conservador” por estar enfrentado a su gobierno y aseguró que no podrán frenar sus programas sociales destinados a los pobres.

La directiva nacional del PRI consideró que AMLO presentó un México “que no existe más que en su imaginación, completamente alejado de la realidad”.

El líder del PAN, Marko Cortés, aseveró que con Morena y el Presidente “el país no ha avanzado en nada y, por el contrario, ha retrocedido en todo”.

“México está sumido en una profunda crisis, porque escasea el empleo, no hay crecimiento económico, no hay seguridad, no hay medicamentos”, añadió.