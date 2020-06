México mantiene potencial

Experto señala al T-MEC como uno de los atractivos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La pandemia ha replanteado planes de inversión en México de grandes empresas; sin embargo, la reactivación a través del T-MEC se presenta como uno de los principales atractivos para la recuperación, señaló Bosch México.

El presidente en México de la empresa especializada en tecnología y servicios, René Schlegel, explicó que algunas inversiones a corto plazo se han detenido; no obstante, el país mantiene su potencial ante su ubicación geográfica y buena mano de obra.

“Vamos a seguir invirtiendo en desarrollo. Hace 10 años éramos 60 ingenieros y hoy somos 800 que dan muchísima ventaja para la proveeduría. Esa inversión va a seguir, pero si vemos la inversión en edificios, etcétera, eso tendrá una pausa para tomar después buenas decisiones según la demanda”, explicó el experto.

Además de la apuesta por las oportunidades que le puede dar a la empresa su producción en México con la puesta en marcha del pacto, Schlegel detalló que el país tiene también oportunidad para llegar con más fuerza al mercado europeo.

“México es una plataforma manufacturera e industrial para la exportación, no sólo a Estados Unidos, sino también tiene un tratado bastante mejorado con la Unión Europea. Con esta carta el país va a jugar aún más fuerte en el futuro, porque vemos que no sólo por los tratados, muchas empresas, no sólo nosotros, tratamos de agregar más valor en la misma región”, dijo.

El directivo consideró que ante las actuales condiciones económicas, el reto será ganar mayor posición de un mercado contraído; sin embargo, garantizó la permanencia de todos sus empleados como parte de una estrategia para regresar con fuerza a las operaciones.

El directivo explicó que ante la transición hacia la nueva normalidad por parte del gobierno mexicano, la empresa también recibió la luz verde para retomar actividades, ante lo cual Bosh quiere replicar el modelo de otros países en sus plantas en México.