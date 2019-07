México ofrece ya no ceder

Texto del T-MEC “no requiere de más negociación”

CIUDAD DE MÉXICO.— México no dará más concesiones en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aseveró Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, a legisladores estadounidenses que visitaron México recientemente.

“Si son cosas de sacarnos nuevos compromisos, de negarnos mercado en esto o lo otro, pues por supuesto que no”, les dijo, según relató el propio Seade tras reunirse con ellos el viernes.

Una delegación de 10 congresistas estadounidenses, encabezada por el representante Earl Blumenauer (D-OR), presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Procedimientos, visitó México para reunirse con funcionarios y otras partes interesadas en el T-MEC a fin de enterarse de las medidas y compromisos tomados por México.

El viernes por la tarde, Blumenauer dijo que no se necesita reabrir una renegociación del texto del T-MEC y destacó que no existe ninguna consigna para no aprobar el Tratado, pero que impulsan cambios para que la letra del mismo sea efectivamente cumplida y otras medidas dirigidas a bajar el precio de los medicamentos biotecnológicos.

“Son cambios en el paquete, no en el Tratado, sino por fuera, acordar alguna cosa, que existan reglas de procedimiento en el tratado, como la comisión tal se va a reunir dos veces al año o cuatro, por ejemplo. cosas que sean negativas para México no las vamos a querer aceptar; cosas que son naturales y que no reabran el tratado, vamos a trabajar juntos”, dijo.

Seade también aclaró a los legisladores estadounidenses que él solo negocia con Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, y destacó que ellos se llevaron un “aguacero de información” respecto de dudas sobre el T-MEC durante reuniones con funcionarios mexicanos.— El Economista